Не растерялись: семейная пара спаслась от вооруженных угонщиков

Криминальная обстановка в Южно-Африканской Республике оставляет желать лучшего: состоятельным людям здесь приходится ждать нападения злоумышленников в любую минуту. Типичный пример был недавно запечателен камерами наблюдения в провинции Гаутенг.

Инцидент произошел 13 августа этого года. Супружеская пара, проживающая в одном из богатых районов между Йоханнесбургом и Преторией, возвращалась домой на своем внедорожнике Range Rover. У ворот их особняка навстречу хозяевам выбежали собаки. Сидевшая на переднем пассажирском кресле женщина вышла из машины, чтобы взять на руки одну из них, и тут заметила подъезжающий Мерседес, из которого еще на ходу выскочил человек с пистолетом и бросился к Рендж Роверу. Женщина быстро сообразила, что это нападение, запрыгнула назад во внедорожник, заблокировала двери, а ее супруг тут же дал задний ход. Сдавая назад, он едва не задел машину грабителей — сидевший в ней водитель даже проехал чуть вперед, чтобы избежать столкновения. Нападавший сел в Мерседес к своему сообщнику, и они поехали в том же направлении, что и их жертвы, но преследования, очевидно, не было — преступники поняли, что их дело провалилось.

Если бы угонщики встали ближе к Рендж Роверу и преградили ему путь, то тогда жертвам убежать было бы гораздо сложнее, но преступники, вероятно, боялись повредить обе машины, свою и угоняемую — в побитом виде овчинка не стоила бы выделки.

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Фото/видео: YouTube