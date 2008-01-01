Прощай, «Гадюка»: Dodge Viper стал частью автомобильной истории

С завода концерна FCA в Детройте сошел последний клиентский суперкар Dodge Viper. Компания официально прекратила его производство. Рабочие соберут еще одну машину для заводского музея, после чего предприятие будет закрыто.

Dodge Viper

Завод Conner Assembly Plant концерна Fiat Chrysler Automobiles в Детройте собрал последние два клиентских экземпляра суперкара Dodge Viper. Рабочие предприятия сделают еще один экземпляр суперкара, который отправится в музей. После этого и само предприятие будет ликвидировано.

Официальным поводом для прекращения производства Dodge Viper стала конструктивная невозможность установки боковых надувных шторок безопасности, которыми теперь должны оснащаться все без исключения автомобили, продающиеся на рынке США. Однако и без этого поводов для прекращения производства этой модели было достаточно, и основной из них — крайне низкий спрос на суперкар. Завод несколько раз останавливали (в Детройте выпускают только Вайперы), затем дилеры принимали заказы, и 80 рабочих вновь начинали собирать автомобили.

На фото, сделанном одним из сотрудников концерна FCA, находятся два последних клиентских Dodge Viper

Dodge Viper показали в качестве концепта в 1989 году, и мало кто верил, что такую машину запустят в производство. Но в 1992 году дилеры стали предлагать суперкар, оснащенный атмосферным двигателем V10 мощностью 400 л.с. Машина оказалась, мягко говоря, сырой: в ней постоянно что-то ломалось, она была непослушной и постоянно пыталась выйти из-под контроля водителя на любой скорости и в любой ситуации.

Dodge Viper в спецификации ACR стал быстрейшим американским автомобилем на немецкой трассе Нюрбургринг

Пройдя через множество модернизаций и доработок, получив в итоге 8,4-литровый двигатель мощностью 654 л.с., Dodge Viper все же превратился в полноценный суперкар. Причем его даже научили поворачивать: версия ACR (American Club Racing), которая имеет допуск на дороги общего пользования, прошла круг по Северной петле Нюрбургринга за 7 минут 3,45 секунды. Это далеко не рекордный показатель, но он лучший среди всех американских автомобилей.

Новой иконой марки Dodge стало купе Challenger и его экстремальная версия Demon . Вокруг модели возник такой ажиотаж, что некоторые дилеры начали продавать место в очереди на eBay .

стало купе и его экстремальная версия . Вокруг модели возник такой ажиотаж, что некоторые дилеры начали продавать место в очереди на . Еще одной резонансной моделью американского отделения FCA станет Jeep Grand Cherokee Trackhawk . С двигателем от Challenger SRT Demon он грозится стать самым динамичным кроссовером в мире.

Фото: Instagram, FCA

Видео: YouTube