Как в боевике: немецкая полиция преследует угонщика

Кажется, что это сцена из американского боевика: полицейские преследуют водителя на бешеной скорости. В результате он, не справившись с управлением, врезается в минивэн, а потом его автомобиль выкидывает на обочину. Но это еще не конец истории.

На видео, снятом немецкими полицейскими, мы наблюдаем, как стражи порядка преследуют на автобане черную Audi A5 со скоростью 240 км/ч. Понятно, что добром эта погоня закончиться не могла. Водителем, как позже выяснилось, оказался 32-летний поляк Кржистоф Т., а черный Audi A5 ранее он украл в Фрайгерихте на юге Гессена. Владельцы транспортного средства не сразу спохватились о пропаже, но бдительные полицейские, дежурившие в утренние часы на выезде из Баутцена, обратили внимание на странные маневры водителя. Стражи порядка решили его проверить, но вместо того, чтобы остановиться, он втопил педаль газа.Через несколько минут погони угонщик потерял контроль над транспортным средством и врезался в минивэн, в котором ехала семья с детьми 3, 6 и 16 лет, а также брат водителя. Минивэн выбросило на обочину, куда через несколько секунд «улетел» и угонщик Ауди.

Вероятно, семью с детьми в этот день сопровождал ангел-хранитель, сказал позже прокурор Питер Мюллер, никто из находившихся в минивэне, серьезно не пострадал. За поляком же обнаружился ряд угонов, причем он специализировался исключительно на автомобилях Ауди, и кроме того, еще в 2016 году был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Теперь угонщику предстоит провести за решеткой три года и девять месяцев.

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Фото, видео: YouTube