Рынок легковых автомобилей с пробегом пошел на посадку

Последние два месяца продажи «бэушек» показывали положительную динамику, хотя уже в июне было видно, что прирост замедлился. Июль стал переломным месяцем, когда продажи впервые пошли вниз. Пока незначительно — всего на 0,09%, но тенденция наметилась.

В июле в России было куплено 453,9 тыс. автомобилей с пробегом, что на 0,9% меньше, чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство «Автостат». После майского и июньского роста вторичный рынок снова показал отрицательную динамику.

На первой строчке по-прежнему отечественная Lada, занимающая более четверти рынка автомобилей б/у. Всего в июле нашли своих покупателей 121 693 автомобиля Лада, что на 2,9% ниже прошлогоднего показателя. Далее следует Toyota с результатом в 51 073 проданных автомобиля (-3,0%). В ведущую пятерку также вошли Nissan — 24,7 тыс. машин (+0,5%), Hyundai — 20 873 шт. (+5,2%) и Chevrolet — 19 419 шт. (+1,7%). Отрицательную динамику из топовой десятки показали только четыре бренда (Lada, Toyota, Ford и Mitsubishi).

Лидером в модельном списке остается хэтчбек Lada 2114 — 13 138 проданных машин, что на 0,9% ниже, чем в июле 2016-го. Далее: Lada 2107 (12 009 шт.; —8,7%), Ford Focus (11 457 шт.; —3,9%) и Lada 2110 (10 091 шт.; —8,2%).

Наиболее высокий показатель роста наблюдается у Hyundai Solaris (+26,8%).

Всего за семь месяцев этого года объем рынка подержанных автомобилей составил 2 946 472 шт., что на 0,8% выше аналогичного показателя прошлого года.

Рынок новых легковых автомобилей продолжает расти: так, в июле он увеличился на 18,6%, достигнув 129 685 автомобилей.

Больше всего машин с пробегом покупают в Подмосковье. Это показал рейтинг «Автостата» по итогам 6 месяцев с начала года.



ТОП-10 РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ИЮЛЕ 2017-ГО ПО МАРКАМ (шт.)

№ Марка Июль 2017 Июль 2016 % Январь — Июль 2017 Январь — Июль 2016 % 1 LADA 121 693 125 335 —2,9 806 186 820 894 —1,8 2 TOYOTA 51 073 52 641 —3,0 330 099 335 394 —1,6 3 NISSAN 24 716 24 601 0,5 158 330 155 573 1,8 4 HYUNDAI 20 873 19 843 5,2 131 837 121 389 8,6 5 CHEVROLET 19 419 19 101 1,7 126 679 124 029 2,1 6 FORD 17 953 18 506 —3,0 115 430 113 033 2,1 7 VOLKSWAGEN 17 690 16 746 5,6 111 290 105 121 5,9 8 KIA 17 176 15 434 11,3 108 269 97 003 11,6 9 RENAULT 15 007 13 968 7,4 96 503 89 157 8,2 10 MITSUBISHI 13 465 14 306 —5,9 88 970 91 485 —2,8 Всего по России 453 943 457 948 —0,9 2 946 472 2 922 914 0,8

Фото: Сергей Бертов/ТАСС