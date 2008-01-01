Рынок легковых автомобилей с пробегом пошел на посадку

Последние два месяца продажи «бэушек» показывали положительную динамику, хотя уже в июне было видно, что прирост замедлился. Июль стал переломным месяцем, когда продажи впервые пошли вниз. Пока незначительно — всего на 0,09%, но тенденция наметилась.

В июле в России было куплено 453,9 тыс. автомобилей с пробегом, что на 0,9% меньше, чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство «Автостат». После майского и июньского роста вторичный рынок снова показал отрицательную динамику.

На первой строчке по-прежнему отечественная Lada, занимающая более четверти рынка автомобилей б/у. Всего в июле нашли своих покупателей 121 693 автомобиля Лада, что на 2,9% ниже прошлогоднего показателя. Далее следует Toyota с результатом в 51 073 проданных автомобиля (-3,0%). В ведущую пятерку также вошли Nissan — 24,7 тыс. машин (+0,5%), Hyundai — 20 873 шт. (+5,2%) и Chevrolet — 19 419 шт. (+1,7%). Отрицательную динамику из топовой десятки показали только четыре бренда (Lada, Toyota, Ford и Mitsubishi).

Лидером в модельном списке остается хэтчбек Lada 2114 — 13 138 проданных машин, что на 0,9% ниже, чем в июле 2016-го. Далее: Lada 2107 (12 009 шт.; —8,7%), Ford Focus (11 457 шт.; —3,9%) и Lada 2110 (10 091 шт.; —8,2%).

Наиболее высокий показатель роста наблюдается у Hyundai Solaris (+26,8%).

Всего за семь месяцев этого года объем рынка подержанных автомобилей составил 2 946 472 шт., что на 0,8% выше аналогичного показателя прошлого года.

ТОП-10 РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ИЮЛЕ 2017-ГО ПО МАРКАМ (шт.)

Марка

Июль 2017

Июль 2016

%

Январь — Июль 2017

Январь — Июль 2016

%

1

LADA

121 693

125 335

—2,9

806 186

820 894

—1,8

2

TOYOTA

51 073

52 641

—3,0

330 099

335 394

—1,6

3

NISSAN

24 716

24 601

0,5

158 330

155 573

1,8

4

HYUNDAI

20 873

19 843

5,2

131 837

121 389

8,6

5

CHEVROLET

19 419

19 101

1,7

126 679

124 029

2,1

6

FORD

17 953

18 506

—3,0

115 430

113 033

2,1

7

VOLKSWAGEN

17 690

16 746

5,6

111 290

105 121

5,9

8

KIA

17 176

15 434

11,3

108 269

97 003

11,6

9

RENAULT

15 007

13 968

7,4

96 503

89 157

8,2

10

MITSUBISHI

13 465

14 306

—5,9

88 970

91 485

—2,8

Всего по России

453 943

457 948

—0,9

2 946 472

2 922 914

0,8

Фото: Сергей Бертов/ТАСС

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Комментарии (3)

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Деньги у населения кончаются? А у кого остались — на машину уже не хватит. Зарплаты уходят по цепочке продуктовый — унитаз- коммунальные. На посадку пошла, походу, вся экономика.

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Заметьте, киахундай показывают хороший рост, продажи Лад на б/у рынке падают.
Это говорит о том, что владельцы бюджетных корейских поделок распробовали ту каку, за которой так гнались, чтобы поставить себе галочку возле пункта «купить иномарку» :)

С Ладой же расставаться не так спешат, потому что качество в последнее время их качество в последнее время стало выше уровня ожиданий.

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Рынок пошёл на посадку.
Пока незначительно — всего на 0,09%, но тенденция наметилась.

Вы издеваетесь? ))

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