Рынок легковых автомобилей с пробегом пошел на посадку

В июле в России было куплено 453,9 тыс. автомобилей с пробегом, что на 0,9% меньше, чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство «Автостат». После майского и июньского роста вторичный рынок снова показал отрицательную динамику.
На первой строчке по-прежнему отечественная Lada, занимающая более четверти рынка автомобилей б/у. Всего в июле нашли своих покупателей 121 693 автомобиля Лада, что на 2,9% ниже прошлогоднего показателя. Далее следует Toyota с результатом в 51 073 проданных автомобиля (-3,0%). В ведущую пятерку также вошли Nissan — 24,7 тыс. машин (+0,5%), Hyundai — 20 873 шт. (+5,2%) и Chevrolet — 19 419 шт. (+1,7%). Отрицательную динамику из топовой десятки показали только четыре бренда (Lada, Toyota, Ford и Mitsubishi).
Лидером в модельном списке остается хэтчбек Lada 2114 — 13 138 проданных машин, что на 0,9% ниже, чем в июле 2016-го. Далее: Lada 2107 (12 009 шт.; —8,7%), Ford Focus (11 457 шт.; —3,9%) и Lada 2110 (10 091 шт.; —8,2%).
Наиболее высокий показатель роста наблюдается у Hyundai Solaris (+26,8%).
Всего за семь месяцев этого года объем рынка подержанных автомобилей составил 2 946 472 шт., что на 0,8% выше аналогичного показателя прошлого года.
- Рынок новых легковых автомобилей продолжает расти: так, в июле он увеличился на 18,6%, достигнув 129 685 автомобилей.
- Больше всего машин с пробегом покупают в Подмосковье. Это показал рейтинг «Автостата» по итогам 6 месяцев с начала года.
ТОП-10 РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ИЮЛЕ 2017-ГО ПО МАРКАМ (шт.)
|
№
|
Марка
|
Июль 2017
|
Июль 2016
|
%
|
Январь — Июль 2017
|
Январь — Июль 2016
|
%
|
1
|
LADA
|
121 693
|
125 335
|
—2,9
|
806 186
|
820 894
|
—1,8
|
2
|
TOYOTA
|
51 073
|
52 641
|
—3,0
|
330 099
|
335 394
|
—1,6
|
3
|
NISSAN
|
24 716
|
24 601
|
0,5
|
158 330
|
155 573
|
1,8
|
4
|
HYUNDAI
|
20 873
|
19 843
|
5,2
|
131 837
|
121 389
|
8,6
|
5
|
CHEVROLET
|
19 419
|
19 101
|
1,7
|
126 679
|
124 029
|
2,1
|
6
|
FORD
|
17 953
|
18 506
|
—3,0
|
115 430
|
113 033
|
2,1
|
7
|
VOLKSWAGEN
|
17 690
|
16 746
|
5,6
|
111 290
|
105 121
|
5,9
|
8
|
KIA
|
17 176
|
15 434
|
11,3
|
108 269
|
97 003
|
11,6
|
9
|
RENAULT
|
15 007
|
13 968
|
7,4
|
96 503
|
89 157
|
8,2
|
10
|
MITSUBISHI
|
13 465
|
14 306
|
—5,9
|
88 970
|
91 485
|
—2,8
|
|
Всего по России
|
453 943
|
457 948
|
—0,9
|
2 946 472
|
2 922 914
|
0,8
Фото: Сергей Бертов/ТАСС