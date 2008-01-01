Активисту едва не сломали руку за парковку на месте Собянина

Известный активист Федерации автовладельцев России (ФАР) и, помимо того, кандидат в муниципальные депутаты в Москве припарковал свой автомобиль у здания столичной мэрии, но, видно, промахнулся с местом.

Вадим Коровин рассказал СМИ, что полицейские задержали его после того, как он оставил свою машину на парковке возле мэрии. Сам он полагает, что это была личная парковка мэра, потому что до этого его просили перепарковаться, как говорится, по-хорошему, но он этого делать не стал, о чем сообщил в своем Твиттере. Активист утверждает, что в его задержании участвовал сотрудник службы безопасности. Обходились с ним крайне грубо, хотя справедливости ради стоит отметить, что и сам Коровин человек довольно конфликтный. Заломив руку, его затащили в здание мэрии и продержали в наручниках до приезда скорой. Врачи заявили, что нужно сделать рентген, рука, похоже, сломана.

Позже перелом не подтвердился, но, как пишет сам активист в Твиттере, зафиксирован разрыв связок, в связи с чем у него большие претензии к мэрии, к которой он собирается подавать гражданский иск за самоуправство.

В столичной полиции инцидент с кандидатом в муниципальные депутаты пока не комментируют.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС, Твиттер

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Комментарии (4)

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на мэрию надо с танком, а за ним автозак для собъянина

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0

чудак человек... стал на место царя , и что он хотел? руку повредили, так это предупреждение. следующий раз на кол посадят.

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+3

Все звери равны, но Собякин равнее:)
Все по классике прям.
А вот интересно, чего это мэр, планомерно выдавливающий автомобили из города, сам ездит не на маршрутке и имеет «личное парковочное место»?
Может, он его выкупил? А почему ему можно, а остальным нет?
Не будь он едроссом, я заподозрил бы его в лицемерии, но он — едросс, и с ним все понятно и так:)

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+7

Всяк сверчок знай свой шесток.
При любой демократии всегда найдётся более демократистый, чем остальные.

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+3