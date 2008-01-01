Немцы оценили Ладу Весту выше Renault Sandero

Объединенный германский автоклуб (ADAC) провел тест-драйв с инструментальными замерами самой новой модели Lada. Итоговая оценка — удовлетворительная: 3,4 балла.

Lada Vesta продается в Германии с февраля этого года, но автоклуб ADAC обратил внимание на российскую новинку только летом. На самом деле это большая честь: ADAC не так часто проводит полноценные автомобильные тесты, в его картотеке нет многих европейских популярных моделей, например Шкоды Рапид, с которой хотя бы условно можно было сравнить нашу Весту. В сущности, у Весты на германском рынке нет прямых конкурентов, а именно бюджетных седанов В-класса. Так, Dacia Logan здесь продается только с кузовом универсал: топ-версия Stepway с бензиновым мотором и МКП стоит 12 200 евро. За Весту в комплектации Luxus с 1,6-литровым мотором (106 л.с.) и 5-ступенчатой механикой немецкие дилеры Лады просят 13 740 евро — и это одна из главных претензий экспертов ADAC, машина стоит слишком дорого!

Продавцы, однако, упирают на низкие эксплуатационные расходы, и это правда: эксперты ADAC насчитали Весте по данной позиции всего 1,3 штрафных балла (в тестах ADAC чем ниже оценка, тем она лучше).

Совокупная оценка Весты по итогам тест-драйва составила 3,4 балла. Это совсем неплохо, учитывая, что, например, протестированный автоклубом хэтчбек Dacia Sandero Stepway (в России эта модель продается под маркой Renault) заработал 3,6 балла, но при этом расходы на эксплуатацию у него еще ниже, чем у Весты, — 0,8 балла.

Подробный протокол испытаний на немецком языке можно посмотреть здесь, мы лишь отметим ключевые моменты, на которые обратили внимание наши германские коллеги. Они, в частности, похвалили Весту за современный дизайн, мощную печку, обогрев лобового стекла, большой дорожный просвет и просторный салон. В багажнике они намеряли 455 л реального объема — очень хороший результат. Эргономика места водителя немцам тоже в целом понравилась, однако они обратили внимание на грубый пластик в отделке, большие и неравномерные зазоры, экономию на дверных уплотнителях.

Во время езды Vesta порадовала экспертов ADAC хорошей для своего класса плавностью хода и стабильностью на прямой, но при прохождении поворотов огорчила «пустым» рулем, который к тому же совершенно не желает самостоятельно возвращаться в нулевое положение.

Эффективность тормозов была оценена как посредственная: тормозной пусть со 100 км/ч составил 39,9 м. Уровень оснащения системами безопасности (ESP, четыре эйрбэга) эксперты назвали несовременным. Не понравился им и вялый, шумный мотор Весты. На немецком рынке он отвечает экологическим стандартам Евро-6. Сертифицированный уровень выбросов СО 2 составляет 138 г/км (он используется для расчета транспортного налога), но тест ADAC зафиксировал 193 г/км, расход топлива при этом составил 7 л/100 км.

В целом можно сказать, что Vesta благополучно прошла испытания ADAC, никаких явно провальных моментов эксперты не обнаружили, так что, возможно, их вердикт даже поможет продажам Весты в Германии. Тем, кто понимает по-немецки, предлагаем посмотреть короткое резюмирующее видео:

По итогам первого полугодия 2017-го Lada Vesta вошла в Топ-100 самых продаваемых новых автомобилей в Европе.

«За рулем» недавно протестировал новую битопливную модификацию Лады Весты.

Осенью в продажу должна поступить Lada Vesta с долгожданным кузовом универсал.

Фото, видео: ADAC