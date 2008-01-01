Немцы оценили Ладу Весту выше Renault Sandero

Объединенный германский автоклуб (ADAC) провел тест-драйв с инструментальными замерами самой новой модели Lada. Итоговая оценка — удовлетворительная: 3,4 балла.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta


Lada Vesta продается в Германии с февраля этого года, но автоклуб ADAC обратил внимание на российскую новинку только летом. На самом деле это большая честь: ADAC не так часто проводит полноценные автомобильные тесты, в его картотеке нет многих европейских популярных моделей, например Шкоды Рапид, с которой хотя бы условно можно было сравнить нашу Весту. В сущности, у Весты на германском рынке нет прямых конкурентов, а именно бюджетных седанов В-класса. Так, Dacia Logan здесь продается только с кузовом универсал: топ-версия Stepway с бензиновым мотором и МКП стоит 12 200 евро. За Весту в комплектации Luxus с 1,6-литровым мотором (106 л.с.) и 5-ступенчатой механикой немецкие дилеры Лады просят 13 740 евро — и это одна из главных претензий экспертов ADAC, машина стоит слишком дорого!

Продавцы, однако, упирают на низкие эксплуатационные расходы, и это правда: эксперты ADAC насчитали Весте по данной позиции всего 1,3 штрафных балла (в тестах ADAC чем ниже оценка, тем она лучше).

Совокупная оценка Весты по итогам тест-драйва составила 3,4 балла. Это совсем неплохо, учитывая, что, например, протестированный автоклубом хэтчбек Dacia Sandero Stepway (в России эта модель продается под маркой Renault) заработал 3,6 балла, но при этом расходы на эксплуатацию у него еще ниже, чем у Весты, — 0,8 балла.

Подробный протокол испытаний на немецком языке можно посмотреть здесь, мы лишь отметим ключевые моменты, на которые обратили внимание наши германские коллеги. Они, в частности, похвалили Весту за современный дизайн, мощную печку, обогрев лобового стекла, большой дорожный просвет и просторный салон. В багажнике они намеряли 455 л реального объема — очень хороший результат. Эргономика места водителя немцам тоже в целом понравилась, однако они обратили внимание на грубый пластик в отделке, большие и неравномерные зазоры, экономию на дверных уплотнителях.

Во время езды Vesta порадовала экспертов ADAC хорошей для своего класса плавностью хода и стабильностью на прямой, но при прохождении поворотов огорчила «пустым» рулем, который к тому же совершенно не желает самостоятельно возвращаться в нулевое положение.

Эффективность тормозов была оценена как посредственная: тормозной пусть со 100 км/ч составил 39,9 м. Уровень оснащения системами безопасности (ESP, четыре эйрбэга) эксперты назвали несовременным. Не понравился им и вялый, шумный мотор Весты. На немецком рынке он отвечает экологическим стандартам Евро-6. Сертифицированный уровень выбросов СО2 составляет 138 г/км (он используется для расчета транспортного налога), но тест ADAC зафиксировал 193 г/км, расход топлива при этом составил 7 л/100 км.

В целом можно сказать, что Vesta благополучно прошла испытания ADAC, никаких явно провальных моментов эксперты не обнаружили, так что, возможно, их вердикт даже поможет продажам Весты в Германии. Тем, кто понимает по-немецки, предлагаем посмотреть короткое резюмирующее видео:

  • По итогам первого полугодия 2017-го Lada Vesta вошла в Топ-100 самых продаваемых новых автомобилей в Европе.
  • «За рулем» недавно протестировал новую битопливную модификацию Лады Весты.
  • Осенью в продажу должна поступить Lada Vesta с долгожданным кузовом универсал.

Фото, видео: ADAC

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Vesta (5)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В "максималке " Юбилейная.Вроде все для жизни есть.Внешне "пять +",внутри "три +"

Недостатки:

Скрипела подвеска,втулки стабилизатора,до 7000–8000,прошло. после 9000 стало греметь,стойка стаб. левая.замена по гарантии. На 10 000 кончился аккумулятор,менять по гарантии не хотят.(одна банка села плотность до 1,10,остальные 1,25 при температуре +15С. Сервис готов поменять,отказ инженера Авто...

Комментарий:

С таким аккумулятором потенциальная "недостижимость". На вазах не ездил девять лет,последняя 99- 2004–2009 проблем не доставляла.потом бюджетные иномарки(Фиат Альбеа;Шевроле Лачетти) без проблем до пробега в 100 000 км. На проч забыл про "нагрузочные вилки,альтиметры,зарядные устр...

Написать отзыв

Комментарии (70)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Зимин Влад

В целом вы правы.
Но конкуренты у Весты в Германии есть:
Skoda rapid ссылкассылка
Fiat tipo ссылкассылка
Dacia sandero пусть даже хэтч, но по цене и аудитории он наверняка пересекается с Вестой
ссылкассылка

Ответить#
+1
Demitrius

Предлагать то их предлагают. Вот только покупают маленькие седаны в Германии меньше, чем у нас хэтчбеки. Я бывал в Баварии и за время пребывания там не видел ни одного хотя много перемещался по дорогам и обращал внимание на чём ездят немцы. Какая в этом случае разница есть у Весты конкуренты или нет? Может правда на территории бывшего ГДР картина иная, но там я не был.
В Германию надо везти универсалы, а то как бы с вестами в Германии не повторилась эта история ссылкассылка

Ответить#
0

«В сущности, у Весты на германском рынке нет прямых конкурентов, а именно бюджетных седанов В-класса.» Лучше бы ВАЗ задумался почему этих конкурентов нет. Я был в Германии и в бюджетном классе машин седаны там никого не интересуют. Подобные машины популярны, например в Индии, Китае, ну и в России естественно. Немцы, если им не нужен огромный багажник, берут хэтчбек, тем более, что при необходимости сложив заднее сиденье можно получить багажный отсек который никакому седану того же класса недоступен. Если постоянно используется большой багажник — берут универсал. А седан B-класса в Германии??? Маркетологам ВАЗ неуд.

Ответить#
+1

А теперь про автомобили. Просто про автомобили. ВАЗ идёт вслед за временем. И успевает. Я живу в Москве, но даже тут уже орду киарисов начинает разбавлять Веста. Это факт. Это подтверждает мой видеорегистратор и с этим никак не поспоришь. А то что дойчеры признали весту троечником на фоне ихней публики, так это точно не происки «темнейшего».

Ответить#
0

Заголовок должен звучать так:
«Немцы оценили Ладу Весту выше Renault Sandero... но покупать ее не хотят»

Ответить#
-6
Каплан Илья

КаплАнус, ты тупая проплаченная, жирная, одноразовая, моська!)))

Ответить#
-4

Сейчас Весте тоже «дизельгейт» впаяют за несоответствие реальных выбросов заявленным. И придется АвтоВАЗу раскошелиться... И приведет это к его банкротству... И будет на улице Каплана праздник... :)

Ответить#
+1
Игорь

Да если бы.
Через ВАЗ так удобно пилить бюджет, что Айфоня эту шарагу от любого «дизельгейта» (где же вы, отечественные дизели?) отмажет... бюджетными же бабками:))

Ответить#
-6
Каплан Илья

Стандартное заезжанное тяф-тяф... КаплАнус, вы мерзавец и лицемер, не способный ни на что, кроме тупого кривляния и  мерзкого тяфканья!)))

Ответить#
-8

Есть хоть одна тема про Лада, где нет высеров каплана?

Ответить#
+2
buro161rus

Нет, он даже в тухлой теме про Хундай устроит ВАЗосрач и обвинит Вазофилов в том, что они являются его зачинщиками:)
Но как вы понимаете — ВАЗофилы практически не ходят в темы про хундай, поэтому ему приходится ходить в темы про Лады и устраивать хундаи-срачь:)

Ответить#
-1
buro161rus

«Высеры» — это у ВАЗофилов типа вас;)
А у меня — независимое мнение:)

Ответить#
-6
Каплан Илья

Независимое????....))))))))))))))))
Держите меня семеро, я умру от смеха!
Нет на свете более тупой, более продажной, жирной, бездарной и ленивой моськи по фамилии КаплАнус!))))

Ответить#
-7
Безымянный

тебя безнадежный уже не удержать
смех без причины признак дурачины

Ответить#
-7
buro161rus

Увы, нет(((
Понимаете, это штатный работник автомобильного журнала «За Рулем», если ему запретить писать свои высеры (а поводы имеются), то придется уволить, а это геморройная процедура (сокращение штата). Да и как еще поднимать рейтинг, как не вечным срачем?

Ответить#
0
Lumi

Люмичка, вы лижите, лижите вротенбергозад, не отвлекайтесь:)
Вы когда язык из его попы вынимаете, такую х...ню обычно несете...:)))
Про нужный всем Х..эроГлонАСС (который в итоге не работает), про полезный кому-то, кроме Вротенберга, «Платон„(который просто кормушка), про кнопочку кик-дауна на современных АКПП (которой не бывает)....
Не позорились бы, чесслово, Люмичка:)

Ответить#
-5
Каплан Илья

Каклан, вот ты опять заговорил о своей больной теме... Тебе сны с этим не снятся еще?

Ответить#
0
Lumi

да, его задача своим дурным каментом заставить Вас написать несколько каментов. В Итоге получается огромное обсуждение под статьей. Рейтинг. Движуха. . Спрос.

Ответить#
0
Максим Нефедов

«Тяф-тяф»:)
Хороший мальчик:)6

Ответить#
-6
Каплан Илья

КаплАнус, ты почему в коментах на Дроме, на аватарке повесил фото себя молодого, и еще не такого жирного? Ты лжец и обманщик? Собственно, иного ждать было и нельзя, от проплаченной, тупой, одноразовой моськи!)))

Ответить#
-7
buro161rus

есть хоть одна тема, где каплан выдвинул конструктивную позицию по какому либо вопросу и при этом не упомянув ладу? Ну хоть какой нибудь коментарий, типа: «да, здесь митсубиси предпочтительнее бмв». или: «строен отстой, я считаю пыжика более достойным». НЕТ! не услышите. Даже в теме про удерживающие кресла он скажет, что Лада — гумно.

Ответить#
+4
ВАЗофил

да все просто, у каплана редкая неизлечимая аллергия, и немного уменьшает чесотку и боли только слова" ваз —авно, распил откат 11 рулей пруфы"))

Ответить#
-2
ВАЗофил

Кто про что — а шелудивый всё про баню... [у нас не ругаются] везде должен быть обосран и обличен самым главным борцом за справедливость — его сиятельством Капланом.
А я вот подумываю записаться на тест драйв весты кросс-универсала, как только появится. Занятная бричка должна быть. И конкурентов не наблюдается...

Ответить#
+1

То что в рф для ваза является большим скачком, в германии маленький шажочек.

Ответить#
-4

Если из адак сказали, что задорого втюхиваете весту. Может цену то надо снизить, чтоб продажи выросли?

Ответить#
0

АДА вай Как! Или с которым был скандал? ну просто , как мы — ТЫ мне...)))

Ответить#
+7

неужели лажа ведреста дествительно продаеца за забором дурдома как тут накалякали
(Lada Vesta продается в Германии с февраля этого года)
неужели и за забором есть дураки покупающие лажу

Ответить#
-8

Теперь бы еще немцев как-то заставить Весту покупать... )))
А то Логан универсал дешевле Весты аж на 1500 евро, к тому же Веста никому ненужный в данном классе в Европе седан.

Ответить#
+4
Слава

Ща расскажут:
«Зато лучше Сандеро!!!»
(Забывая при этом, что Хрей — кривой клон этого самого Сандеро:)

Ответить#
-5
Каплан Илья

Ща расскажут:
«Зато лучше Сандеро!!!»
Я с детства люблю... Кота и Лису))) иИ ? Буратино, наверное...

Ответить#
+8
Слава

Скоро универсал и универсал-кросс будут.

Ответить#
-1
Lumi

И что?
Кому они нужны, Люмичка?
Вы уж год как ответить не можете:)
Любители и хотетели сараев возьмут Логан МСV/Ларгус, те, кто хотели именно ЛаЖу Весту уже ее взяли...
Для кого же унивесрал?
Для Сирожи Баронина?:)))

Ответить#
-6
Каплан Илья

Поживем- увидим.

Ответить#
0
Lumi

Сколько вротенбергозадолиз ни проживет, а Веста менее ЛаЖей все равно не станет:)

Ответить#
-6
Каплан Илья

Опять начал речь за свое любимое дело... Каклан, кто о чем говорит- то у того и болит.

Ответить#
0
Lumi

Не, Люмичка, лизание вротенбергозада — это ваша тема:)
У вас болит, когда не лижете:)

Ответить#
-6
Каплан Илья

Да? Только вот я не говорю об этой теме, а вот вы ее упомяните всегда, даже когда не в тему!

Ответить#
0
Каплан Илья

Мне нужна! Твою маму буду катать в лес.

Ответить#
0
Лёва Вадгерн

Вряд ли:)

Ответить#
-5
Каплан Илья

Нуссс... Где тут мой пациент под лавками прячется... А-аа... Вот его жирные уши, из-за жирной задницы выглядывают!))
Ах ты мерзавец, опять народ дуришь своей продажным, как у жирной моськи, визгливым, однообразным тупым тяфканьем, тяф-тяф, господин КаплАнус!))))

Ответить#
-6
Безымянный

Вы мозольки от штурвала залечили? :)))

Ответить#
-6
Каплан Илья

Мой штурвал, это твоя неразумная башка, а жирные уши, ручки, за которые я люблю крутить, и напоминать, господину КаплАнусу, что он никчемная, баздарная, разжиревшая одноразовая моська, не способная ни на что, кроме тупого тяф-тяф!)))

Ответить#
-7

Хотелось бы услышать мнение эксперта с мировым именем Каплана, неужели и в неметчину уже прокрались вазофилы-путриоты?

Ответить#
-2
Евгений

Не пробрались:)
Иначе бы овноВесту там покупали:)

Ответить#
-6
Каплан Илья

Ну все как обычно... Тупое однообразное тяф-тяф!
Собственно иного от разжиревшего дегенерата, и одноразовой, продажной моськи нечего было и ожидать!)))

Ответить#
-7

В видео понравилась работа ESP — ловко он вошёл между конусов.
Веста хороша!

Ответить#
+9
Demitrius

ESP там от Bosch. Адаптацией они же и занимались.
К тому же это стандартный тест «переставка». Веста его спокойно выполнит и без ESP, как и Калина.

Ответить#
+3
Demitrius

А вы откуда знаете, Демагогиус?
У вас же ее нет:)

Ответить#
-6
Каплан Илья

Он рекламный ролик посмотрел :).

Ответить#
+2
КСВ

Тогда понятно:)

Ответить#
-6
Каплан Илья

А осмысленнее, тяф-тяф, мы от вас услышим, хотя о чем я?)))
Разжиревшая, одноразовая, продажная, кривоногая моська КаплАнус ни на что другое не способна!)))

Ответить#
-7
Каплан Илья

зато бредит мечтами своей игрушешный мырсыдэс сменить на лажу ведресту

Ответить#
-7

Каклан! Где каклан? Его опять реанимация забрала?
Ау! Отзовись! Тут твоей правды не хватает!

Ответить#
+3
Lumi

Правда кроется в объеме продаж ОвноВест в Германии, Люмичка:)

Ответить#
-6
Каплан Илья

Как обычно, КаплАнус не поднялся выше своего уровня, а именно разжиревшей, проплаченной, одноразовой моськи!))))

Ответить#
-7

ЗР крассафчики, троллят жёстко то одних, то других :)

Ответить#
+7
Demitrius

чо еще высрешь в клеточке под лестничкой демисриус
голос демисриус голос

Ответить#
-7
Demitrius

Да вас, Демагогиус, даже ДУРДОМ затроллил:)

Ответить#
-6
Каплан Илья

Затроллил?
Каплан, вам как опытнейшему троллю вопрос — что значит затроллил?

Гугл говорит что это значит выразить тупую, абсурдную мысль тем самым продемонстрировав абсолютное незнание обсуждаемого вопроса или зафлуживание темы, увод от основной идеи, оскорбления.
Что именно из этого сделал дурдомчик, чем можно было бы гордиться?)

Ответить#
+9
Demitrius

Вы перешли на тупой мат, Демагогиус:)
Потеряли последние остатки достоинства. (Их и так было не очень много)
У вас на лбу теперь навсегда виртуальная печать: «официально затроллен ДУРДОМОМ на колесах»:)

Ответить#
-6
Каплан Илья

Вполне себе интеллектуальный мат был, Илья.
Не верите? Попробуйте так матюгнуться сами!
С меня бутылочка хайнекен, если сможете :)
Ну а если нет — значит интеллектуально вы находитесь ниже «тупого мата» :D

Ответить#
+7
Demitrius

демисриус опущенка ты теперь не отмоешса сидя в клеточке под лестничкой у параши в куче своих высеров имазавшись в них по самые уши

ну голос демисриус
голос

активнее и громче развлекай публику пожиранием собственных высеров капрофаг ты наш дорогой с обгаженой головой

Ответить#
-6
Demitrius

тебе демисрисус теперь можно гордица своим особым положением в клеточке под лестничкой в куче твоего поноса поедаемого тобой же капрофаг ты наш дорогой с обгаженою рукой

итак демисриус голос
громче демисриус громче

Ответить#
-7

Ну вот, даже немцы признали, что веста вполне нормальный автомобиль. Что ответ главный вазофоб?)

Ответить#
+3
Darkmatter

Но не покупают, вот беда:)))
А Сандеро — покупают:)))
Что же не так?
Видимо, Веста слишком уж ЛаЖа:)

Ответить#
-6
Каплан Илья

Прежде всего из-за цены и в непопулярности кузова седан. Ну и репутация у лады сильно так себе естественно, но прогресс есть, что и признал ADAC

Ответить#
+3
Darkmatter

Как в анекдоте про изобретателя, который получил грант на выделение масла из *овна.
Когда грант кончился, его спросили: «как успехи?»
А он ответил:
«Есть по-прежнему нельзя, но мажется уже хорошо».

Вот так и с ЛаЖей. «Прогоесс» есть, а толку нет:)

Ответить#
-6
Каплан Илья

КоплАнус, ты все время всех критикуешь, а как собственные успехи на ниве похудания? Или, если повесил на Дроме свою фоточку еще молодого и худого, то значит и худеть уже не надо?)))
Ну, заряжайте свое проплаченное, унылое, моськино тяф-тяф!)))

Ответить#
-7

где наш дорогой Каплан? ))

Ответить#
+2
a-ndrow

в 6й ваш дорогой с золотою ногой
тебе туда

Ответить#
-7