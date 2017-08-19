Все чаще на дороге встречаются водители, которые одной рукой ведут машину, а другой тыкают в экран телефона, чтобы проверить, что же такое случилось в жизни друзей и знакомых, пока они в дороге. Опрос ЗР на эту тему привел к довольно любопытным результатам.

Итак, большинство автомобилистов (68%) — дисциплинированные водители и понимают, что машина есть машина, и за рулем не стоит отвлекаться ни на что постороннее. Это показал опрос, проведенный издательством «За рулем» и аналитическим агентством «Автостат». Более четверти водителей позволяют себе покопаться в соцсетях, но лишь в пробке и на светофоре, остальные признались, что делают это постоянно, потому что должны быть всегда «в курсе». Самыми популярными соцсетями в России являются ВКонтакте, YouTube, Одноклассники и Facebook (см. инфографику).

А что по этому поводу думают специалисты и представители общественности? Комментируют результаты опроса генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников и глава общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Вадим Мельников:

Петр Шкуматов:

Считаю, что если подходить к этой данности нашего времени разумно, ничего страшного в этом нет. Иногда я и сам просматриваю какую-то информацию в пробке — все зависит от движения. А вообще, 25,8% плюс 6,2% — потенциальная аудитория будущих беспилотников. Эти водители с удовольствием бы пересели в автомобиль, который управляется компьютером, для того, чтобы тратить освободившееся время на общение, вождение они воспринимают как утомительную нагрузку. Такие люди сильно зависят от информации, им необходимо постоянно ею обмениваться, поэтому беспилотные автомобили имеют большую перспективу и преимущество. Скорость, драйв, удовольствие от вождения — для оставшихся 68%, и эта часть со временем будет только сокращаться».

Результаты других опросов можно посмотреть по ссылке.

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