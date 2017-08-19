Четверть водителей готова пересесть на беспилотники — опрос ЗР

Все чаще на дороге встречаются водители, которые одной рукой ведут машину, а другой тыкают в экран телефона, чтобы проверить, что же такое случилось в жизни друзей и знакомых, пока они в дороге. Опрос ЗР на эту тему привел к довольно любопытным результатам.

Итак, большинство автомобилистов (68%) — дисциплинированные водители и понимают, что машина есть машина, и за рулем не стоит отвлекаться ни на что постороннее. Это показал опрос, проведенный издательством «За рулем» и аналитическим агентством «Автостат». Более четверти водителей позволяют себе покопаться в соцсетях, но лишь в пробке и на светофоре, остальные признались, что делают это постоянно, потому что должны быть всегда «в курсе». Самыми популярными соцсетями в России являются ВКонтакте, YouTube, Одноклассники и Facebook (см. инфографику).

А что по этому поводу думают специалисты и представители общественности? Комментируют результаты опроса генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников и  глава общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Вадим Мельников: «Полученные данные слегка лукавые, потому что далеко не все сознаются в том, что они это делают, а иногда просто не отдают себе в этом отчета. Погружение в соцсети довольно длительное, а за рулем водители могут просто просматривать последние сообщения с Фейсбука, Твиттера или мессенджеров, хотя это тоже отвлекает внимание. С точки зрения безопасности за рулем это одна из самых больших проблем, которая существует, потому что человек полностью переключает свое внимание с дороги на гаджет. Люди все больше погружаются в социальные сети и все более значимой считают размещенную там информацию. Пробки тоже бывают разные, иногда даже незначительное отвлечение внимания может спровоцировать ДТП, пусть и небольшое, но все равно это ведет к заторам, потере денег, взаимодействию со страховыми компаниями».

Петр Шкуматов: «Что бы кто ни говорил, мы никуда не денемся от использования гаджетов за рулем, это, если хотите, дух времени. Если не соцсети, то просто телефон, навигатор и т.д. Обмен информацией водителя с окружающим миром не прекращается. Стопроцентного внимания нет, но в большинстве случаев оно и не нужно. Например, глупо, зависнув в пробке, битый час смотреть на зад стоящего перед тобой автомобиля. Пробка очень сильно утомляет, это монотонное ожидание проезда, и если просматривать соцсети, что-то почитывать, время пролетает незаметно. Поэтому, например, основная аудитория радиостанций — это именно люди за рулем.

Считаю, что если подходить к этой данности нашего времени разумно, ничего страшного в этом нет. Иногда я и сам просматриваю какую-то информацию в пробке — все зависит от движения. А вообще, 25,8% плюс 6,2% — потенциальная аудитория будущих беспилотников. Эти водители с удовольствием бы пересели в автомобиль, который управляется компьютером, для того, чтобы тратить освободившееся время на общение, вождение они воспринимают как утомительную нагрузку. Такие люди сильно зависят от информации, им необходимо постоянно ею обмениваться, поэтому беспилотные автомобили имеют большую перспективу и преимущество. Скорость, драйв, удовольствие от вождения — для оставшихся 68%, и эта часть со временем будет только сокращаться».

Результаты других опросов можно посмотреть по ссылке.

Фото: shutterstock.com

Четверть водителей готова пересесть на беспилотники — опрос ЗР
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Комментарии (10)

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А сколько хотят стать президентом?

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При чём тут мечта о беспилотниках в заголовке?
По сабжу, водителей копающиеся в смартфоне/телефоне или болтающих по нему на ходу надо лишать прав — пусть в общественном транспорте играются со своими цацками сколько угодно.
Только вчера прямо передо мной по дороге домой курица со смартфоном за рулём на въезде на кольцо въехала в попутный автомобиль, вылезла из машины продолжая болтать по смартфону, а первое, что сказала водителю пострадавшего автомобиля — «Ой, я вас не заметила!».

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0

Водителей, которые во время движения лазят в телефоне или планшете по соцсетям надо лечить, это уже больные, зависимые от интернета люди.

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+1

Ребёнок мне заявил недавно — Выброси, пожалуйста, планшет, он отбирает у меня силы.
Ребёнку 7 лет. Говорят, что дети лучше всё чувствуют, более острое восприятие окружающего мира.

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+1

Вот так Скайнет потихоньку и завоюет планету Земля.

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+1

Ага…коты ржут в кустах! В стране, где уровень культуры, чуть выше плинтуса = бесплотные авто?

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0
autoamigo

а что это за страна, о которой вы говорите?

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0

Какое ещё удовольствие от вождения, если ездить не дают — всем спать!
Скоро будет так — сел за руль — проявил агрессию к обществу. Всё к этому идёт.

Шкуматов прав: «Скорость, драйв, удовольствие от вождения — для оставшихся 68%, и эта часть со временем будет только сокращаться.»
Уйдут последние солдаты бензиновой империи и все эмоции поблёкнут, потускнеют и исчезнут. У эпохи однополых браков будут свои удовольствия, нам не понятные.

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+1
робот

на сколько я помню, ещё до н.э. Саллюстий сказал «Всякий человек есть творец своей судьбы». Наша судьба — это, в том числе, и наши дети. давайте воспитаем и достойно и тогда эпоха [у нас не ругаются] не наступит

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робот

Печальная правда, как и то, что тут под комментарием можно поставить только один плюс.

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