Автовладельцы «развели» компанию Porsche на бесплатные очки

Германский производитель спорткаров согласился выплатить денежные компенсации владельцам моделей со светлой обивкой салона, которая отражается в лобовом стекле в солнечную погоду и мешает обзору.

Сразу скажем, что рассчитывать на халяву могут только американские владельцы Porsche, ведь именно с их подачи юридическая контора Garden City Group обратилась в суд с групповым иском к немецкому автопроизводителю. В нем обладатели автомобилей со светлым салоном сообщили, что в солнечную погоду испытывают страдания от эксплуатации своих транспортных средств, так как обивка создает ослепляющие блики на лобовом стекле, мешает обзорности и угрожает безопасности.

Истцам, однако, не удалось доказать, что блики представляют реальную опасность — аварий, случившихся по причине ослепления, документально не зафиксировано. Но чтобы поскорее замять дело, фирма Porsche, не признав своей вины, решила пойти с обиженными клиентами на мировое соглашение и выплатить компенсации в размере от 50 до 175 долларов на профилактические мероприятия, способствующие уменьшению эффекта ослепления. Речь идет в первую очередь о банальных солнцезащитных очках, на которые потратились владельцы машин со светлым салоном, но фирма готова оплатить и некие другие устройства и приспособления, решавшие проблему.

Под соглашение попадают автомобили Porsche 2007–2016 модельных годов с обивкой салона Luxor Beige, Sand Beige, Cognac, Platinum Grey и Natural Brown. Заявки на выплаты по очкам принимаются до 21 сентября текущего года, по прочим антибликовым приспособлениям — до 25 июня 2018 года. Все детали заинтересованные лица могут узнать на сайте Garden City Group.

Весной этого года фирма Porsche решила объявить войну автоспекулянтам, которые покупают дорогие лимитированные спорткары исключительно с целью их последующей перепродажи.

Porsche — это не только прекрасные автомобили, но и вкусный мед: летом компания обзавелась собственной пасекой.

Фото: Максим Муратов/Интерпресс/ТАСС, Porsche