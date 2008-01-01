Актера «Квартета И» обвинили в побеге с места ДТП

На Ютубе опубликовано видео, в котором внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, зарегистрированный на имя известного актера Александра Демидова, задевает боком машину из соседней полосы и уносится прочь. Позже выяснилось, что Демидов в тот же день попал еще в одну аварию.

Опубликованная на видео авария произошла утром 15 августа в Москве на Третьем транспортном кольце: автор ролика ехал на своем автомобиле в правом ряду и увидел в зеркале заднего вида стремительно приближающийся белый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Его водитель не смог правильно рассчитать дистанцию для обгона, боком задел машину, из которой велась съемка, и скрылся с места происшествия. Позже во время оформления аварии инспектором ГИБДД выяснилось, что внедорожник зарегистрирован на имя Александра Демидова, актера, продюсера и сценариста, одного из основателей знаменитого «Квартета И».

По данным газеты «Московский Комсомолец», снятое на видео ДТП произошло около 10 утра, а через час после этого в Подмосковье автомобиль Демидова попал еще в одну аварию, причем за рулем находился сам владелец (кто был за рулем Тойоты во время первой аварии, сказать наверняка пока невозможно). Второе ДТП произошло на 96-м километре Новорязанского шоссе, внедорожник выехал на полосу встречного движения и врезался в ГАЗель, ее водитель и единственный пассажир получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу. Сам Демидов серьезно не пострадал, прибывшие на место полицейские заставили актера пройти медицинское освидетельствование на алкоголь, но его результаты пока неизвестны. По факту аварии составлен протокол по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

По данным «МК», в этом году Демидову было выписано порядка 70 штрафов за различные нарушения ПДД.

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Фото: ru.wikipedia.org

Видео: YouTube