В Москве таксиста после ДТП обокрали пассажиры

Многие москвичи недолюбливают водителей-гастарбайтеров, а им, между прочим, порой приходится очень несладко в незнакомом и недружественном городе. Подтверждение тому — спонтанное ограбление, от которого пострадал киргизский извозчик.

Ограбили приезжего таксиста, уроженца Киргизии 1977 года рождения, еще 3 июля, вот как описывают эту историю в полиции:

«Мужчина сообщил, что подвозил двоих мужчин и женщину славянской внешности. На Дмитровском шоссе в районе дома 71 его автомобиль попал в аварию. Таксист вышел, чтобы осмотреть повреждения машины, а пассажиры ушли. Вернувшись в салон, таксист обнаружил, что пропала его сумка, в которой находились 15 тысяч рублей и документы».

По факту кражи было возбуждено уголовное дело и начато расследование, но вчера один из подозреваемых сам явился в полицию с повинной — об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Похитителем оказался 29-летний безработный москвич, украденные у таксиста деньги он израсходовал на личные нужды. С обвиняемого взята подписка о невыезде.

Еще более душераздирающая история произошла недавно с таксистом из города Урай (ХМАО-Югра): он получил вызов из собственного дома и обнаружил, что пассажиры выносят из него вещи.

Сами таксисты, впрочем, тоже порой не прочь сорвать по случаю большой куш: в июне большой общественный резонанс получила история с чилийским журналистом, который прилетел в Москву освещать футбольный Кубок конфедераций и попал в руки оборотистого извозчика, который умудрился стрясти с иностранного гостя за одну поездку 50 тысяч рублей.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС