В Москве отказались от одного из видов камер фиксации нарушений ПДД

Власти Москвы не стали продлевать сотрудничество с компанией «Автодория», которая производит камеры, фиксирующие среднюю скорость на участке дороги.

Столичные власти отказались от использования на дорогах комплексов «Автодория», измеряющих среднюю скорость на определенном участке дороги. Эти камеры, разработанные в Татарстане, появились несколько лет назад и стали настоящей головной болью любителей нарушать скоростной режим.

Комплекс «Автодория» состоит из двух камер и блока обработки, в нем отсутствуют излучающие элементы, потому радар-детектор не способен засечь эти камеры. Изначально некоторые автомобилисты пытались оспорить штрафы с таких камер, мотивируя это тем, что комплекс не является измеряющим устройством. Однако все необходимые документы у компании-производителя имелись, сверки проводились в соответствии с действующими требованиями.

Изначально «Автодории» использовались в Татарстане (одноименная компания, совладелицей которой стала жена нынешнего министра связи Николая Никифорова Светлана, расположена в Казани). Но в 2013 году комплексы получили широкое распространение по всей России. В Москве камеры появились в 2016 году, пишет «КоммерсантЪ». Всего в столице было установлено 14 комплексов, которые измеряли среднюю скорость на Живописном мосту, в туннелях и т. д.

Действующий контракт истек в этом году и власти города его продлевать не стали. По словам представителей Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, контракт был исполнен полностью, никаких штрафных санкций к подрядчику не применялось.

Впрочем, радоваться автомобилистам не стоит. Среднюю скорость на участках измерять по-прежнему будут. Соответствующие функции получили новые комплексы «Стрелка Плюс» (в Москве их установлено 112 штук). Сейчас камеры работают на Варшавском шоссе, Звенигородском проспекте, а также, по данным ЗР, на участке Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов. Также подобный функционал имеют и комплексы «Автоураган» (642 штуки в Москве), но он в них пока не активирован.

Нынешние комплексы «Автодория» по-прежнему будут активно использоваться в российских регионах на загородных трассах. А для Москвы компания готовит модернизированный вариант «Автодория 3.0», который получит возможность фиксировать сразу 12 различных нарушений Правил дорожного движения.

В Москве работа некоторых камер видеофиксации нарушений вызывает нарекания у автомобилистов. По пока не подтвержденным данным, некоторые из них систематически завышают скорость проезжающих автомобилей, а автовладельцы потом получают штрафы.

МВД собирается отказаться от функции выписывания штрафов за нарушения, зафиксированные видеокамерами. Делать это должны региональные власти, полагают в ведомстве и предлагают зафиксировать это в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

Фото: «За рулем»