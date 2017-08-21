В Москве отказались от одного из видов камер фиксации нарушений ПДД

Власти Москвы не стали продлевать сотрудничество с компанией «Автодория», которая производит камеры, фиксирующие среднюю скорость на участке дороги.

Столичные власти отказались от использования на дорогах комплексов «Автодория», измеряющих среднюю скорость на определенном участке дороги. Эти камеры, разработанные в Татарстане, появились несколько лет назад и стали настоящей головной болью любителей нарушать скоростной режим.

Комплекс «Автодория» состоит из двух камер и блока обработки, в нем отсутствуют излучающие элементы, потому радар-детектор не способен засечь эти камеры. Изначально некоторые автомобилисты пытались оспорить штрафы с таких камер, мотивируя это тем, что комплекс не является измеряющим устройством. Однако все необходимые документы у компании-производителя имелись, сверки проводились в соответствии с действующими требованиями.

Изначально «Автодории» использовались в Татарстане (одноименная компания, совладелицей которой стала жена нынешнего министра связи Николая Никифорова Светлана, расположена в Казани). Но в 2013 году комплексы получили широкое распространение по всей России. В Москве камеры появились в 2016 году, пишет «КоммерсантЪ». Всего в столице было установлено 14 комплексов, которые измеряли среднюю скорость на Живописном мосту, в туннелях и т. д.

Действующий контракт истек в этом году и власти города его продлевать не стали. По словам представителей Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, контракт был исполнен полностью, никаких штрафных санкций к подрядчику не применялось.

Впрочем, радоваться автомобилистам не стоит. Среднюю скорость на участках измерять по-прежнему будут. Соответствующие функции получили новые комплексы «Стрелка Плюс» (в Москве их установлено 112 штук). Сейчас камеры работают на Варшавском шоссе, Звенигородском проспекте, а также, по данным ЗР, на участке Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до шоссе Энтузиастов. Также подобный функционал имеют и комплексы «Автоураган» (642 штуки в Москве), но он в них пока не активирован.

Нынешние комплексы «Автодория» по-прежнему будут активно использоваться в российских регионах на загородных трассах. А для Москвы компания готовит модернизированный вариант «Автодория 3.0», который получит возможность фиксировать сразу 12 различных нарушений Правил дорожного движения.

Фото: «За рулем»

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (6)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Поменялись финансовые потоки..)))

Ответить#
0

Поставили у нас эту Автодорию.Теперь доехать до районного центра когда как получится.Ибо 2–3 фуры собирают целую вереницу ползущих авто.А фур прорва,колеи в асфальте.

Ответить#
0

«Среднюю скорость на участках измерять по-прежнему будут.»

Вот уже и за среднюю скорость платить надо, скоро за минимальную счета приходить будут. Народу это нравится, он побежит за это голосовать. Сие является аксиомой, поэтому ничего доказывать не буду.

Ответить#
+1

За последний год, количество смертей уменьшилось на 15 процентов!!! И все это заслуга все более разспространяющихся камер автоматической фиксации нарушений!

Почему же ЗР представляет их как какое-то вселенское зло? ЗР что-ли напрочь состоит из отбитых на всю голову автохулиганов???

Ответить#
0
Безымянный

Причём тут камеры? Те кто летал под ними так и летают и никто ничего им за это не предъявит. Просто люди стали меньше ездить на автомобилях.

Сужу по своему городу — там где раньше я тратил на дорогу 40–45 минут теперь проезжаю за 25–30 потому, что пробок нет — машин на дорогах заметно меньше.

Ответить#
0
Безымянный

Насосались, как кровососущие твари, и отвалили.

Какое же это вселенское зло — так, обычная биология.

Ответить#
0