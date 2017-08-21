Volkswagen пустит хипстерский электромобиль в серию

В Volkswagen официально подтвердили информацию о том, что электрический вэн I.D. Buzz станет серийным, и назвали дату его появления в салонах дилеров.

I.D. Buzz

Представители компании Volkswagen выбрали Конкурс элегантности в Пеббл-Бич местом для официального объявления о том, что электрический вэн I.D. Buzz станет серийным. Выбор места, где обычно демонстрируют роскошные концепты, в Volkswagen объясняют тем, что I.D. Buzz — это идеологический наследник легендарного Булли, а тот, в свою очередь, является неотъемлемой частью субкультуры жизни в Калифорнии. Собственно, благодаря американским хипстерам Volkswagen T1, он же Булли, и стал легендарным.

Концепт электробуса I.D. Buzz показали на автосалонах в Детройте и Женеве, а о том, что модель станет серийной, уже было известно по многочисленным утечкам информации. Единственное, что оставалось неизвестным, — сроки. В Пеббл-Бич руководство Volkswagen заявило, что у дилеров I.D. Buzz появится в 2022 году, а продаваться он будет в Северной Америке, Европе и Китае.

I.D. Buzz

«После показа концепта в Детройте и Женеве мы получили множество писем от покупателей, которые просили нас сделать эту машину, — заявил руководитель марки Volkswagen Герберт Дисс. — Microbus , который в США называли Булли, всегда был частью субкультуры жизни в Калифорнии. Мы не только возрождаем эту модель, мы ее изобрели заново».

Только пассажирской версией электробуса дело не ограничится: в Volkswagen обещают сделать еще и I.D. Buzz Cargo: грузовой фургон с автономными системами третьего уровня (способны полностью взять управление на себя, но требуют присутствия в машине водителя, который должен быть готов перехватить управление).

I.D. Buzz

Благодаря модульной платформе MEB, созданной специально для электромобилей, у I.D. Buzz будет очень большая колесная база и короткие свесы. В Volkswagen пока не разглашают технические характеристики модели, но обещают, что большинство решений перекочуют с концепта без изменений.

Всего до 2025 года Volkswagen намерен вывести на рынок 30 полностью электрических моделей.

До Buzz под суббрендом I . D . на рынок выйдут городской хэтчбек (2019 год) и кроссовер Crozz (2020 год).

под суббрендом . . на рынок выйдут городской хэтчбек (2019 год) и кроссовер (2020 год). В марте на автосалоне в Женеве дебютировал концептуальный электрический беспилотник 5-го уровня Volkswagen Sedric, не имеющий руля и педалей.

Осенью прошлого года Volkswagen договорился с китайской фирмой JAC о совместном производстве на территории КНР электромобилей под неким новым брендом.

Фото: Volkswagen