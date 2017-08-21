Самые дорогие угоны первого полугодия

Рейтинг страховых выплат в январе-июле 2017 года за угнанные автомобили возглавил Porsche Cayenne, который обошелся страховой компании в рекордные 8,47 млн рублей.

Составлен рейтинг страховых выплат в январе-июле 2017 г. за угнанные автомобили, застрахованные в компании по каско. Угнанный Porsche Cayenne обошелся страховой компании в 8,47 млн рублей.

Итак, список самых дорогих выплат, которые пришлось осуществить компании «АльфаСтрахование» в первом полугодии, возглавил Porsche Cayenne, на второй строчке тоже Porsche, но модель Panamera, за которую страховщик перечислил владельцу 8,35 млн рублей, третий участник «печального» рейтинга несколько выбивается из общей «массы», это седельный тягач Scania, цена утраты — 8,25 млн рублей. Далее по списку идет Mercedes-Benz S-Klasse, сумма выплаченного ущерба — 7,57 млн руб. И замыкает пятерку Lexus LX570 — 6,78 млн рублей.

В десятку также вошли Mercedes-Benz S-Klasse, сумма выплаты по угону составила 6,71 млн руб., Lexus LX 570 — 6,69 млн руб., Mercedes-Benz S-Klasse — 5,62 млн руб., Toyota Land Cruiser — 5,36 млн руб. и Lexus LX 450D — 5,35 млн рублей. Именно столько было выплачено владельцам утраченных дорогих транспортных средств, застрахованных по каско.

Самая же крупная сумма выплаты клиенту компании «АльфаСтрахование» с 2009 по 2017 г. составила почти 11 млн за автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG.

Недавно в столице задержали целую банду автоугонщиков, причем «накрыли» их, как говорится, с поличным, во время того как они пытались изготовить дубликаты ключей и перепрограммировать управляющую электронику автомобилей.

Кроме рейтинга самых популярных у автоугонщиков машин существует рейтинг и самых неугоняемых. Возглавила список отечественная Lada Vesta.

Фото: Porsche