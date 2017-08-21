Пикник под капотом: представлен кабриолет Mercedes-Maybach Vision 6

Лакшери-подразделение концерна Daimler показало на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич роскошный электрический кабриолет. Пока что Mercedes-Maybach 6 Cabriolet существует в единственном экземпляре, но не исключено, что его запустят в мелкосерийное производство.

Mercedes-Maybach Vision 6 приезжает в Пеббл-Бич второй год подряд, но если в 2016-м калифорнийской публике показывали красное купе, то в этом на конкурс элегантности прикатили кабриолет насыщенного синего цвета.

Техническая начинка за год не изменилась: автомобиль оснащен четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо) совокупной мощностью 750 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч. Расположенная в полу плоская литий-ионная батарея (емкость не называется, но неофициальные источники говорят о 80 кВт·ч) обеспечивает до 500 км пробега по европейскому «овощному» ездовому циклу NEDC и 320 км по более реалистичному американскому циклу EPA. Экспресс-зарядка от 350-киловаттного терминала позволяет за пять минут пополнить запас хода на 100 км.

При солидных размерах (длина — 5700 мм, ширина — 2100 мм, высота — 1340 мм) автомобиль вмещает всего двух человек. В целом, кабриолет выглядит элегантнее купе, легкость образа подчеркивает не только отсутствие крыши, но и ажурные 24-дюймовые хромированные колесные диски.

Под огромным двухстворчатым капотом находится органайзер для пикника с тарелками, бокалами, столовыми приборами, зонтиками и холодильником. Салон слишком футуристичен, чтобы стать серийным, да и сам производитель пока ничего не говорит о перспективах выпуска электрического кабриолета. Однако факт, что Mercedes-Maybach Vision 6 кочует по выставкам уже второй год, намекает на то, что в Даймлере всерьез подумывают над тем, чтобы дать полноценный бой брендам Rolls-Royse и Bentley в нише ультрароскошных купе и кабриолетов.

В ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал кабриолет Mercedes-Maybach S650, но он все-таки слишком похож на обычный S-класс.

В феврале 2017 года подразделение Mercedes-Maybach представило уникальный внедорожник G 650 Landaulet с откидным мягким верхом в задней части кузова.

Фото: Daimler