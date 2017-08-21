УАЗ снова начнет работать «на полную катушку»

Заказов у компании стало больше, и это позволило увеличить план по выпуску автомобилей.

В сентябре Ульяновский автомобильный завод вернется к пятидневному графику работы. С 11 августа рабочие предприятия трудились в режиме неполной недели, и предполагалось, что такой график будет сохранен до конца года. Сейчас компания формирует портфель заказов, и возвращение к работе в обычном режиме благотворно отразится не только на предприятии, но и на регионе в целом, так как УАЗ является одним из крупнейших местных налогоплательщиков и работодателей.

  • С сентября завод начинает серийное производство конкурента ГАЗели — УАЗа «Профи». По оценкам заводчан, модель должна «выстрелить» и увеличить продажи. Автомобиль планируется представить на ближайшей выставке Comtrans-2017.
  • К 2020 году УАЗ наметил экспортировать до трети автомобилей. Об этом ранее заявил директор по экспорту ООО «УАЗ» Андрей Дорофеев. Среди перспективных рынков рассматриваются страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
  • Пока же продажи автомобилей УАЗ в июне и по итогам семи месяцев с начала года снизились на 15% и 14% соответственно. При этом весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 18,6 процента.
Фото: УАЗ

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Комментарии (12)

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На полную мощь это хорошо!, хороших рамных машин будет больше!

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0

Деньжат из бюджета подкинули на закупку [у нас не ругаются] для бюджетников.

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0

Удачи им с их гробом на колесиках.

Даже полукапотная ГАЗель безопаснее ГробоУАЗа:)

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-10
Каплан Илья

[у нас не ругаются] с ним с Солярисом Люся, ты согласилась, что он небезопасней УАЗа. Теперь ты уже готова по моему совету сесть в Газель вместо Ларгуса, чтобы повысить ставки?

Когда же мы увидим краш-тест в исполнении тебя?

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+6
. Catsoi

Катя, отдохните: учебный год скоро начнется, вам понадобятся силы:)

Мы уже выяснили, что Солярис спасает жизнь живому пилоту, а ГробоУАЗ убивает даже манекен:)

Так что секта свидетелей безопасного ГробоУАЗа может стдеть и обтекать:)

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-10
Каплан Илья

баклан, поменьше смотри телевизор!

вот читай про свой хваленный солярис

h t t p : // www. kp40. ru/news/incidents/44866

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+4
Каплан Илья

Мы выяснили, что тупорылая Люся верит всему, что делают трюкачи и каскадеры из Болливуда. Кстати, твой Солярис еще не танцует?

Так когда можно ждать демонстрацию твоего заявления, что ты готова сесть в Солярис и сойтись в лобовую с Патриотом?

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+4
. Catsoi

Катя, расслабьтесь:) вы перевозбуждены:)

Уже сидел живой человек в Солярисе и выжил, а гробоУАЗ в тех же условиях убил даже неживой манекен:)

Катя, расслабьтесь, УАЗ официально лажа, как и ЛаЖа Веста:)

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0
Каплан Илья

ВАЗ — овно, УАЗ — гроб..... что там ещё осталось? Урал? ГАЗ? Кстати, как на счёт датсуна? цэ япония? или Распил Откатов уже подкупил ниссановцеа и они тоже начали гнать порожняк?

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0
ВАЗофил

ВАЗофилы, видимо не в курррррсе, что Датсун на рынке РФ — это КАЛогранта с измененной оптикой и шильдиками.



Почему японцы так налажали, спросите у них. Полагаю, они ответят, что место проклятое, имея в виду Россию в целом;)



Осень хорошее определение для ВАЗиков — «порожняк»)))!

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0
Каплан Илья

Замолкни промоутер одноразового шлака рио/солярисов . Ты вообще не тяфкай на рамные полноприводные автомобили. Ездий пускай сопли на пузотерке.

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0
Михайлов Иван

«Тяф-тяф» — тяфкают проплаченные ВАЗофилы:)

Судя по последним данным редакции ЗР, одноразовый шлак — это как раз ЛаЖа Веста:)

Печально, но факт)

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