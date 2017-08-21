УАЗ снова начнет работать «на полную катушку»

Главные неисправности на дороге (и как устранить их своими руками) Дано: вдали от дома с машиной что-то случилось. Требуется: решить, что делать дальше. Вода против автомобиля. 8 задачек ЗР У них взаимная нелюбовь с момента появления первой машины. И немудрено: железо никогда не любило воду. Предлагаем освежить познания во «влажной» теме. Выбор полиции: на чем ездят копы разных стран Нет, друзья! В этой подборке вы не увидите Audi R8, которая ловит нарушителей на КАД Санкт-Петербурга. Здесь не будет красивых фотографий Bugatti Veyron дубайской полиции. И мы не покажем вам Ferrari 458 Italia, помогающую итальянским копам. Сейчас мы рассказываем про настоящих «работяг».