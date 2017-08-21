УАЗ снова начнет работать «на полную катушку»

В сентябре Ульяновский автомобильный завод вернется к пятидневному графику работы. С 11 августа рабочие предприятия трудились в режиме неполной недели, и предполагалось, что такой график будет сохранен до конца года. Сейчас компания формирует портфель заказов, и возвращение к работе в обычном режиме благотворно отразится не только на предприятии, но и на регионе в целом, так как УАЗ является одним из крупнейших местных налогоплательщиков и работодателей.
- С сентября завод начинает серийное производство конкурента ГАЗели — УАЗа «Профи». По оценкам заводчан, модель должна «выстрелить» и увеличить продажи. Автомобиль планируется представить на ближайшей выставке Comtrans-2017.
- К 2020 году УАЗ наметил экспортировать до трети автомобилей. Об этом ранее заявил директор по экспорту ООО «УАЗ» Андрей Дорофеев. Среди перспективных рынков рассматриваются страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
- Пока же продажи автомобилей УАЗ в июне и по итогам семи месяцев с начала года снизились на 15% и 14% соответственно. При этом весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 18,6 процента.