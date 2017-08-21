Renault Duster превратили в бронеавтомобиль для российской армии

Российское отделение Renault подготовило две спецверсии кроссовера Duster для российской армии. На форуме «Армия-2017» компания покажет автомобиль скорой медицинской помощи и бронированный Дастер.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Компания Renault решила бросить вызов традиционным поставщикам Министерства обороны России и привезет на военно-технический форум «Армия-2017», который открывается завтра, два прототипа кроссовера Duster для военных.

Первая машина представляет собой санитарный автомобиль, который был создан в рамках совместного проекта «Renault Россия» и ООО «НИАЗ». Он предназначен для перевозки личного состава, требующего скорой медицинской помощи, а также для доставки медицинских работников на место для ее оказания в труднодоступные районы.

Кроссовер оснащен спецсредствами для оказания медицинской помощи: направляющими для носилок тележки-каталки, шкаф, леер с держателем капельниц, аптечку. Автомобиль получил соответствующую цветографию автомобиля скорой медицинской помощи.

Второй прототип — это бронированный вариант кроссовера, подготовленный совместно с компанией «Техника» (занимается бронированием автомобилей). Кроссовер имеет комплект съемных защитных панелей, которые должны обеспечивать защиту наиболее уязвимых зон салона автомобиля. Эти панели устанавливаются на двери, пол и спинку заднего сиденья. По словам представителей компании, они обеспечивают защиту по классу Бр.1 (защита от осколков ручных гранат). При этом класс защиты может быть повышен, если усилить петли дверей и подвеску автомобиля. Комплект весит около 80 кг и устанавливается за десять минут.

  • В следующем году УАЗ поставит «Росгвардии» новые образцы внедорожников для спецподразделений.
  • Renault Duster неизменно входит в первую десятку самых популярных кроссоверов в России.

Фото: Renault
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Отзывы о Renault Duster (3)

Renault 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень резвый https://www.youtube.com/watch?v=9oF43Ta9Ir8

Недостатки:

нет

Комментарий:

Всем рекомендую

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Комментарии (3)

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Ничего лучше УАЗика нет. Проверенно временем в войнах. Военная машина должна быть простой, кушать любое топливо, быть ремонтопригодной малограмотным бойцом. Иначе на войне в ней толк до первой кочки.

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+1
Бобровский

Вот тут на дроме недавно была запись про новый Патриот, который самопроизвольно глохнет на ходу, и, чтобы его оживить, надо выйти и ручками переткнуть под капотом один из предохранителей. Тогда УАЗ заведется и будет ездить до следующего такого отказа, который может случиться когда угодно:)



Это все, что вам нужно знать о «надежности» УАЗа, а также о его «ремонтопригодности»:)

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-9

Филю киркорова в армию призвали.

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