Renault Duster превратили в бронеавтомобиль для российской армии

Российское отделение Renault подготовило две спецверсии кроссовера Duster для российской армии. На форуме «Армия-2017» компания покажет автомобиль скорой медицинской помощи и бронированный Дастер.

Компания Renault решила бросить вызов традиционным поставщикам Министерства обороны России и привезет на военно-технический форум «Армия-2017», который открывается завтра, два прототипа кроссовера Duster для военных.

Первая машина представляет собой санитарный автомобиль, который был создан в рамках совместного проекта «Renault Россия» и ООО «НИАЗ». Он предназначен для перевозки личного состава, требующего скорой медицинской помощи, а также для доставки медицинских работников на место для ее оказания в труднодоступные районы.

Кроссовер оснащен спецсредствами для оказания медицинской помощи: направляющими для носилок тележки-каталки, шкаф, леер с держателем капельниц, аптечку. Автомобиль получил соответствующую цветографию автомобиля скорой медицинской помощи.

Второй прототип — это бронированный вариант кроссовера, подготовленный совместно с компанией «Техника» (занимается бронированием автомобилей). Кроссовер имеет комплект съемных защитных панелей, которые должны обеспечивать защиту наиболее уязвимых зон салона автомобиля. Эти панели устанавливаются на двери, пол и спинку заднего сиденья. По словам представителей компании, они обеспечивают защиту по классу Бр.1 (защита от осколков ручных гранат). При этом класс защиты может быть повышен, если усилить петли дверей и подвеску автомобиля. Комплект весит около 80 кг и устанавливается за десять минут.

В следующем году УАЗ поставит «Росгвардии» новые образцы внедорожников для спецподразделений.

Renault Duster неизменно входит в первую десятку самых популярных кроссоверов в России.