Верховный суд разъяснил, когда водитель может выпивать

Суд отменил решения нижестоящих инстанций, постановивших лишить автовладельца прав за то, что он после аварии позволил себе расслабиться и выпил бутылочку пива.

На автомобиле гражданина Кривцова А.Г. 24 июня 2015 года, который поздно вечером проезжал мимо села Сарыг-Сеп (Республика Тыва), лопнуло переднее левое колесо, говорится в материалах Верховного суда. Автовладелец поставил запаску, но колесо через некоторое время просто отвалилось, сам он полагает, что недостаточно хорошо затянул болты крепления. Видимо, осознавая, что человек он не очень «рукастый» и сам с задачей не справится, позвонил племяннику, чтобы тот приехал и помог ему с починкой, а заодно забрал машину для ремонта колеса. Чтобы скоротать время, Кривцов решил снять стресс с помощью бутылочки пива. На его беду мимо проезжала машина ДПС, инспектор заинтересовался автомобилем ВАЗ-2106 без переднего левого колеса, которое лежало рядом с транспортным средством, и остановился, чтобы узнать, в чем дело. Тут он и обнаружил, что от водителя явно пахнет алкоголем и, недолго думая, признал его виновным в правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 12.27 КоАП. Напомним, наказание по этой статье — штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на 1 год 6 месяцев. При этом инспектор не хотел внимать никаким доводам автовладельца, к ним не прислушались также мировой судья судебного участка Каа-Хемского кожууна Республики Тыва, судья Каа-Хемского районного суда Республики Тыва, а также Верховный суд Республики Тыва. Постановление об административном нарушении, вынесенное в отношение Кривцова А.Г., суды этих инстанций оставили без изменений.



Автовладелец не смирился и дошел до Верховного суда РФ, который, более внимательно изучив материалы дела, решения нижестоящих судов отменил, а постановление об административном нарушении прекратил.



Верховный суд РФ отмечает:

«Из системного толкования Правил для отнесения события к дорожно-транспортному происшествию необходимо наличие движущегося по дороге транспортного средства, само событие должно быть связано с этим транспортным средством, а возникшие последствия события должны соответствовать перечисленным в понятии „дорожно-транспортного происшествия“ (погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб)».

Из материалов дела не следует, что авария привела к каким-то характерным последствиям. Кроме того, суды нижестоящих инстанций были обвинены в том, что до конца не вникли в суть произошедшего и не выслушали доводы обвиняемой стороны. Согласно части 1 и 4 статьи 1.5 КоАП, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых доказана его вина, а неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу этого лица. В данном случае невозможно считать доказанным фактом, что Кривцов А.Г. действительно совершил административное правонарушение, в котором его обвиняют.

Ранее Верховный суд вернул права автовладельцу, лишенному их за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, так как вина водителя не была доказана — освидетельствование водителя было проведено с грубыми нарушениями.

В другом случае Верховный суд постановил, что автовладелец может доказать, что за рулем был не он, тем самым снять с себя обвинения в нарушении ПДД.

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