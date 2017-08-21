Как и зачем уничтожают автохлам на ТВ

На сей раз ведущий ТВ-шоу прокатится со своим предложением принять участие в съемках по 11 городам России. Суть передачи проста: в ее начале Юрий Сидоренко определяет реальную стоимость машины и предлагает владельцам авто сыграть в викторину с десятью вопросами по автотематике (прямо как на нашем сайте!), которая позволит выиграть участникам денежный приз. По итогу владельцы машин решают: потратить выигранные деньги на восстановление/ремонт или утилизировать своего любимца. В этом случае в финале программы происходит эффектное уничтожение. В ход идет огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и тяжелая военная техника.
Мы попросили Юрия Сидоренко рассказать подробнее об «Утилизаторе».
Фото, видео: телеканал «Че»