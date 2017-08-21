В рамках большой пресс-конференции на шестом этапе гоночной серии РСКГ руководство Lada Sport анонсировало традиционную «Рождественскую гонку» следующего года.

Руководитель гоночной команды Lada Sport, выступающей в российской серии кольцевых гонок РСКГ, Владислав Незванкин анонсировал «Рождественскую гонку — 2018».

Как и прежде, лучшие пилоты страны будут бороться за победу на одинаковых автомобилях, выступая на специально подготовленной трассе для параллельных заездов.

И если суть гонки остается неизменной на протяжении многих лет, то со следующего года победитель гонки получит Серебряную ладью. При этом приз будет переходящим. Но если найдется пилот, который сумеет одержать победу два года подряд, то он получит приз в вечное пользование. Такой же принцип, кстати, действует и на Гонке звезд на призы журнала «За рулем». Дата проведения гонки будет объявлена позднее.

Не исключил Владислав Незванкин и возвращение заводской гоночной команды в международные соревнования. Lada Vesta, которые выступают в РСКГ, подготовлены в соответствии с требованиями чемпионата TCR. Но это вопрос среднесрочной перспективы, а не ближайшего времени.

Кроме того, Владислав Незванкин заявил, что победы заводской команды сыграли заметную роль в активизации продаж Lada, ведь команда представлена в трех из пяти классов и во всех борется за зачетные места. А в чемпионате России по ралли экипаж команды, выступающий на Lada Kalina, уже стал победителем.

Наш автор разобрался с отличиями гоночных Lada Vesta от серийных машин.

Фото: «За рулем»