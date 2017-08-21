Renault Kaptur получил светодиодные фары

Речь идет о новой лимитированной серии Kaptur Extremе, которая кроме LED-оптики отличается хорошим оснащением. В продажу такой автомобиль поступит в сентябре 2017 года.

Kaptur Extremе предложат с передним приводом и двигателем 1,6 л в сочетании с вариатором, а также полноприводный вариант с 2,0-литровым двигателем с АКП или механикой. Стоимость автомобиля — 1 124 990 рублей, его уже можно заказать у всех официальных дилеров Renault в России. У модели полностью светодиодная головная оптика c технологией Pure Vision, которая сочетается с динамическими линиями указателей поворота. Ранее в максимальной комплектации Style автомобиль располагал лишь светодиодными дневными ходовыми огнями, противотуманными фарами и задними фонарями.

Кроме того, он получил новый цвет, вернее, сочетание — кузов цвета «слоновая кость» с коричневой крышей. У автомобиля оригинальные коричневые 17-дюймовые легкосплавные диски и элегантные хромированные шильдики Extremе на крыльях кузова.

Данную версию можно заказать, в том числе, в цветовых сочетаниях «коричневый каштан» и «черная жемчужина» с черной крышей или оттенка слоновой кости.

В интерьере салона применены новые материалы — сиденья обтянуты комбинированной кожей дымчато-коричневого цвета с перфорированными декоративными вставками черного цвета и оттенены белой прострочкой. Пороги украшают накладки из нержавеющей стали с названием серии.

В оснащение автомобиля этой серии также входят: зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, подсветка блока климат-контроля и макияжного зеркала в солнцезащитных козырьках, мультимедийная навигационная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, двухзонный климат-контроль, ключ-карта «Свободные руки», круиз-контроль, система дистанционного пуска двигателя и многое другое.

Недавно Renault Kaptur в базовой комплектации Life получил вариатор. Обойдется такой кроссовер в 929 990 рублей.

базовой комплектации Life получил вариатор. Обойдется такой кроссовер в 929 990 рублей. Недавно французская компания подняла цены на все автомобили, которые продаются в России. Каптюр подорожал на 15 тыс. рублей, прежняя цена осталась лишь у базовой комплектации.



Фото: Renault