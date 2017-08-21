Renault Kaptur получил светодиодные фары

Речь идет о новой лимитированной серии Kaptur Extremе, которая кроме LED-оптики отличается хорошим оснащением. В продажу такой автомобиль поступит в сентябре 2017 года.

Kaptur Extremе предложат с передним приводом и двигателем 1,6 л в сочетании с вариатором, а также полноприводный вариант с 2,0-литровым двигателем с АКП или механикой. Стоимость автомобиля — 1 124 990 рублей, его уже можно заказать у всех официальных дилеров Renault в России. У модели полностью светодиодная головная оптика c технологией Pure Vision, которая сочетается с динамическими линиями указателей поворота. Ранее в максимальной комплектации Style автомобиль располагал лишь светодиодными дневными ходовыми огнями, противотуманными фарами и задними фонарями.

Кроме того, он получил новый цвет, вернее, сочетание — кузов цвета «слоновая кость» с коричневой крышей. У автомобиля оригинальные коричневые 17-дюймовые легкосплавные диски и элегантные хромированные шильдики Extremе на крыльях кузова.

Данную версию можно заказать, в том числе, в цветовых сочетаниях «коричневый каштан» и «черная жемчужина» с черной крышей или оттенка слоновой кости.

В интерьере салона применены новые материалы — сиденья обтянуты комбинированной кожей дымчато-коричневого цвета с перфорированными декоративными вставками черного цвета и оттенены белой прострочкой. Пороги украшают накладки из нержавеющей стали с названием серии.

В оснащение автомобиля этой серии также входят: зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, подсветка блока климат-контроля и макияжного зеркала в солнцезащитных козырьках, мультимедийная навигационная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, двухзонный климат-контроль, ключ-карта «Свободные руки», круиз-контроль, система дистанционного пуска двигателя и многое другое.

Renault Kaptur получил светодиодные фары

Фото: Renault

Renault Kaptur получил светодиодные фары
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Комментарии (9)

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Шёл 2050 год, рено выпустила автопилотируемый Каптур с четырёхступенчатым автоматом :D

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0

Езжу на дастере. про то, что это логан не спорю. да и против логана ничего не имею. На даче на грунтовке мою пыль глотают все, кроме УАЗов и есть еще один отчаянный на рэндже, который быстрее меня там гоняет (пневма, хулэ). Но не понимаю я этих парней с рыно.

Вот мне, водителю дастера, [у нас не ругаются] нужны все эти лед/лёд/пар/дым... Дайте мне нормальный автомат и удобное сидение. всё остальное для дастеровода там уже есть (в обновлённом). и тогда я, городской житель, без тени сомнения опять куплю дастер. А коптюр... лучше бы его на тележке от клио делали, но с городскими наваротами. а то, что сейчас разделяет дастер и каптюр — это как две двери «М» и «Ж». внутри разница лишь в писуарах.

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+5

Честно говоря, корейцы пока лучшие в маркетинге сильно бюджетных автомобилей. Французам салон необходимо изменить. Внешне Каптюр и без рюшечек был самобытен и узнаваем. Убрали бы логановский бюджетный аскетизм из салона, совсем бы другой мобиль получился.

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+2

В каптёрку поступили светодиодные лампочки.

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+1

Продажи смотрю совсем никак? Сливает Рено Хёндэ-, сливает... Никому не нужен Дастер в красивом фантике, ведь какой бы он красивый не был, Логан все равно чувствуется и от него не уйти путем примерки кузовов от нормальных машин. Но ничего, главное цены поднять, ведь если не берут, то надо что делать? Правильно! Повышать цены.

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-3
Lumi

Июнь продажи Крета — 4012шт., Дастер — 3924шт., Красивый Дастер — 2817шт. В чём слив?

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0
Сергей с Вятки

Вы не заметили, что Каптюров продано меньше Дастеров, а в свою очередь Крета разошлась большим тиражом, нежели Дастер?

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0

LED оптика, которая нормально не светит на бюджетных моделях

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+3

Двухзонный климат-контроль?

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0