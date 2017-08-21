Great Wall хочет купить у FCA марку Jeep

Слухи о возможной продаже Fiat Chrysler Automobiles возникают, кажется, с момента основания компании в 2014 году, однако только сейчас появился первый реально заинтересованный покупатель — Great Wall Motor.

О том, что FCA может отойти китайцам, западные СМИ писали еще на прошлой неделе, среди претендентов назывались Great Wall, Dongfeng, Geely и GAC (с этой компаний у FCA есть в Китае совместное предприятие по выпуску автомобилей марок Jeep и Fiat), но в итоге лишь руководство Great Wall сегодня открыто заявило о своих интересах.

По данным Automotive News и Reuters, Great Wall Motor мечтает стать крупнейшим в мире производителем внедорожников и кроссоверов. У себя на родине компания давно в лидерах: кроссовер Haval H6 уже несколько лет является самой продаваемой моделью в сегменте SUV, однако за пределами Китая принадлежащие Great Wall бренды пока мало известны. В свете вышеозначенной цели в структуре FCA китайцев интересует, прежде всего, марка Jeep, во вторую очередь Ram (под этим брендом продаются полноразмерные пикапы и коммерческие автомобили), в третью — все остальные (Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Lancia, Maserati).

В FCA официально отрицают факт проведения каких-либо переговоров на эту тему, но неофициальные источники сообщали о визите топ-менеджеров итало-американской компании в Баодинь, где расположена штаб-квартира Great Wall Motor. Кроме того, еще весной этого года глава FCA Серджио Маркионне заявлял о намерении превратить Jeep и Ram в отдельную компанию. Дело в том, что автомобили этих марок приносят FCA основную прибыль и по отдельности стоят больше, чем FCA в целом, и такой маневр аналитики рассматривали не иначе, как попытку набить им цену. Во сколько может обойтись китайцам покупка Джипа, пока неясно, мнения экспертов на эту тему расходятся, называются суммы от 27 млрд до 33,5 млрд долларов. Сегодня на миланской бирже стоимость акций FCA на известиях из Китая выросла сразу на 4%, а акции Great Wall Motor на шанхайской бирже прибавили 3%.

Китайские автопроизводители ведут экспансию на мировом рынке в свете наказа Компартии и правительства расширить влияние национального автопрома за рубежом. Так, в мае этого года Geely объявила о покупке малайзийской фирмы Proton и входящего в ее состав британского производителя спорткаров Lotus .

объявила о покупке малайзийской фирмы и входящего в ее состав британского производителя спорткаров . В ноябре прошлого года компания Great Wall запустила собственный новый премиальный бренд Wey.

Фото: Jeep