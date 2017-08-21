Аналитики: российский рынок ждет рост. Возможно, взрывной

Обзор автомобильного рынка РФ подготовило консалтинговое агентство PwC. Согласно исследованию, рынок может двигаться как по базовому, так и по оптимистичному сценарию.

Компания PwC углубила свой прогноз, данный в феврале этого года. Так, теперь рост рынка варьируется в рамках 7–11%. Базовый сценарий остался прежним — плюс 7%, или 1,40 млн шт. в 2017 году, но появился еще и оптимистический сценарий, по которому прогнозируется рост до 1,46 млн шт., или на 11%. Все зависит от экономической конъюнктуры рынка во второй половине года.

По-прежнему авторынок очень чувствителен к цене на нефть, а согласно прогнозу Bloomberg, она может увеличиться до 52 долларов за баррель, и если это произойдет, продажи автомобилей резко подскочат. Также аналитики отмечают рост потребительской и предпринимательской уверенности, которые также оказывают влияние на рынок. Уверенность эта растет, хотя и очень «осторожными» темпами.

Лидирующие позиции на рынке сохранят иномарки, так, по базовому прогнозу, продажи автомобилей отечественных брендов вырастут на 7%, достигнув 305 тыс. штук, а продажа иномарок увеличится на 14%, до 235 тыс. штук. По оптимистичному сценарию, отечественные бренды прибавят 13% и продажи достигнут 320 тыс. штук, говорится в обзоре PwC.

  • Также недавно PriceWaterhouseCoopers посчитала стоимость владения автомобилями в России по сегментам. Из исследования вытекает, что люди постепенно будут терять интерес к личному транспорту и пересаживаться либо на общественный, либо на альтернативный транспорт.
  • Согласно статистике AEB, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в июле выросли на 18,6%, достигнув 129 685 штук. Самую высокую динамику из тех брендов, чьи продажи превысили отметку в тысячу автомобилей, показала марка Datsun (+50%).

Фото: Константин Якубов/«За рулем»

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Комментарии (8)

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Халва,халва,халва...

Сладко стало во рту ?

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+1

Если такими темпами, пойдет рост продаж, то лет через пять-семь достигнем объема 2013 года. Но, в это не верится, так как цикличность удорожания доллара и обнищания населения в РФ была всегда. У неофеодалов все идет по плану.

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0

Ржали пол часа. Вариантов много. Чего должно взорваться что бы увеличить продажи? Зарплаты практически упали вдвое, а цены выросли вдвое. Да и брать на авторынке нечего. Что новые, что подержанные — полный хлам. Да же если и накопить-взять кредит ничего путного купить нельзя. ДСГ, турбины, вариаторы, алюминиевые одноразовые двигатели, тонкий металл, отстойный официальный сервис в России, обман с гарантией, все детали-запчасти голимый Китай и т д. Солярис за лимон — полный бред. Это еще нужно учесть что с каждой новой машины налоги под 30% стоимости! Взрыв обязательно будет. Как обычно.

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+5

У большей части населения нет денег.что взорвется?мылтеый пузырь?

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+2

Без роста доходов роста рынка не будет...Кто «лопатил», тот и «лопатит», но это не большая часть населения. Остальные обедняли раза в 2.

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+2

А почему нет пессимистического сценария?

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+1

Чем же они рынок взрывать хотят? Болгарской Дачия?

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+2
Безымянный

Хватит шляпу всякую писать .

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0