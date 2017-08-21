Аналитики: российский рынок ждет рост. Возможно, взрывной

Обзор автомобильного рынка РФ подготовило консалтинговое агентство PwC. Согласно исследованию, рынок может двигаться как по базовому, так и по оптимистичному сценарию.

Компания PwC углубила свой прогноз, данный в феврале этого года. Так, теперь рост рынка варьируется в рамках 7–11%. Базовый сценарий остался прежним — плюс 7%, или 1,40 млн шт. в 2017 году, но появился еще и оптимистический сценарий, по которому прогнозируется рост до 1,46 млн шт., или на 11%. Все зависит от экономической конъюнктуры рынка во второй половине года.

По-прежнему авторынок очень чувствителен к цене на нефть, а согласно прогнозу Bloomberg, она может увеличиться до 52 долларов за баррель, и если это произойдет, продажи автомобилей резко подскочат. Также аналитики отмечают рост потребительской и предпринимательской уверенности, которые также оказывают влияние на рынок. Уверенность эта растет, хотя и очень «осторожными» темпами.

Лидирующие позиции на рынке сохранят иномарки, так, по базовому прогнозу, продажи автомобилей отечественных брендов вырастут на 7%, достигнув 305 тыс. штук, а продажа иномарок увеличится на 14%, до 235 тыс. штук. По оптимистичному сценарию, отечественные бренды прибавят 13% и продажи достигнут 320 тыс. штук, говорится в обзоре PwC.

Также недавно PriceWaterhouseCoopers посчитала стоимость владения автомобилями в России по сегментам. Из исследования вытекает, что люди постепенно будут терять интерес к личному транспорту и пересаживаться либо на общественный, либо на альтернативный транспорт.

Согласно статистике AEB, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в июле выросли на 18,6%, достигнув 129 685 штук. Самую высокую динамику из тех брендов, чьи продажи превысили отметку в тысячу автомобилей, показала марка Datsun (+50%).



Фото: Константин Якубов/«За рулем»