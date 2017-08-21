Новые выделенки в Москве: на шоссе Энтузиастов и Сретенке

В Москве открылась новая, 29-я по счету выделенная полоса для общественного транспорта на шоссе Энтузиастов, ее протяженность составила 9 км. Кроме того, дополнительная выделенная полоса появилась на улице Сретенка.

О том, что 21 августа на шоссе Энтузиастов появится выделенка, «За рулем» сообщал еще две недели назад, и вот она запущена официально. Помимо шоссе Энтузиастов выделенная полоса проходит по бульвару Энтузиастов и улице Сергия Радонежского — таким образом условно беспробочное движение для общественного транспорта организовано от Большого Купавенского проезда до Андроньевской площади в сторону центра и от Андроньевской площади до улицы Сталеваров в сторону МКАД. Лишь на небольшом участке шоссе Энтузиастов, от улицы Буракова до улицы Плеханова, выделенная полоса прерывается в обоих направлениях.

Глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов так прокомментировал новую выделенку на сайте ведомства:

«Выделенная полоса на шоссе Энтузиастов позволит увеличить скорость движения транспорта и сократить время в пути на проходящих по ней маршрутах. Опыт эксплуатации действующих выделенных полос показывает, что на маршрутах, пролегающих по ним, пассажиропоток увеличивается в среднем на 15–20%, скорость движения — на 10–13%».

По данному участку проходят 53 маршрута общественного транспорта, ежедневно ими пользуются порядка 90 тысяч пассажиров. Автомобилистов же новая выделенка вряд ли обрадует: шоссе Энтузиастов и прежде считалось одним из самых пробочных мест в столице, сейчас к тому же здесь на некоторых участках ведется реконструкция — еще один заторогенерирующий фактор.

Выделенка на шоссе Энтузиастов стала 29-й по счету в Москве. Общая протяженность выделенных полос для общественного транспорта в столице теперь составляет 258,17 км.

Новая выделенная полоса на улице Сретенка

Что касается Сретенки, то здесь после реконструкции в рамках программы «Моя улица» появилась дополнительная выделенная полоса для движения в сторону центра, но так как две прежние выделенные полосы для движения в сторону Садового кольца тут были прежде и сохранились, то на общую протяженность выделенок это нововведение не повлияло. Любопытно другое: схема организации движения такова, что пассажирам придется выходить из автобусов прямо на проезжую часть.