Железнодорожный суд Московской области продлил до 30 января 2018 года срок содержания под стражей Ольги Алисовой, сбившей насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе. Дело получилось настолько резонансным, что слушания ведутся в закрытом режиме.
Защита Алисовой просила о возврате дела прокурору, мотивируя это тем, что при ознакомлении с материалами обнаружила, что они якобы были перешиты. Это ходатайство поддержали потерпевшие, попросившие объединить данное дело с расследованием по факту проведения экспертизы крови погибшего ребенка. Судья не обнаружил нарушения прав обвиняемых и потерпевших и постановил проанализировать все данные на судебном заседании.
- 23 апреля в микрорайоне Павлино в Балашихе Ольга Алисова насмерть сбила ребенка на придомовой территории. Причем она сразу не остановила автомобиль, протащив мальчика не менее 10 метров. Позже, согласно проведенной экспертизе, в крови погибшего ребенка, обнаружили 2,7 промилле алкоголя.
- Была проведена повторная экспертиза, и она подтвердила данные первой — в этой истории по-прежнему много непонятного.