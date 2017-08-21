Дело о «пьяном мальчике» — обвиняемую оставили под стражей

По решению суда Ольге Алисовой продлили содержание под стражей до 30 января 2018 года.

Железнодорожный суд Московской области продлил до 30 января 2018 года срок содержания под стражей Ольги Алисовой, сбившей насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе. Дело получилось настолько резонансным, что слушания ведутся в закрытом режиме.

Защита Алисовой просила о возврате дела прокурору, мотивируя это тем, что при ознакомлении с материалами обнаружила, что они якобы были перешиты. Это ходатайство поддержали потерпевшие, попросившие объединить данное дело с расследованием по факту проведения экспертизы крови погибшего ребенка. Судья не обнаружил нарушения прав обвиняемых и потерпевших и постановил проанализировать все данные на судебном заседании.

  • 23 апреля в микрорайоне Павлино в Балашихе Ольга Алисова насмерть сбила ребенка на придомовой территории. Причем она сразу не остановила автомобиль, протащив мальчика не менее 10 метров. Позже, согласно проведенной экспертизе, в крови погибшего ребенка, обнаружили 2,7 промилле алкоголя.
  • Была проведена повторная экспертиза, и она подтвердила данные первой — в этой истории по-прежнему много непонятного.
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

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Комментарии (3)

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интересно, даже бы если ее «отмыли», как бы она жила дальше с этим?! да еще женщина!

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и это — правильно!

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Dvorchenko Oleg

Человека, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности содержать под стражей это нормально, а взяточников в особо крупном размере под домашним арестом это тогда как?

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