Новый BMW M5: спортседан на каждый день (и для дрифта)

Компания BMW полностью рассекретила новое поколение спортседана BMW M5. Модель получила 600-сильный турбодвигатель и, впервые в своей истории, предлагается в полноприводной версии. Хотя благодаря хитрой трансмиссии может стать и заднеприводным.

BMW M5

Представление нового поколения спортседана BMW M5 многие ждали с нетерпением. Хотя компания и делилась некоторыми деталями относительно «начинки» машины, но они были отрывочными и слишком неполными. Итак, новое поколение BMW M5 поставляется с полноприводной трансмиссией M xDrive. Ее конструкция идентична тем, что устанавливается на обычные полноприводные баварские автомобили. У машины постоянный задний привод, а на передние колеса момент передается через многодисковую муфту. Но для спортседана трансмиссия была усилена, а сзади появился активный межколесный дифференциал, позволяющий передать до 100% крутящего момента на одно из колес.

BMW M5



Однако для тех, кто привык к исключительно заднеприводному характеру «эмки» в BMW сохранили возможность перевести трансмиссию в заднеприводный режим. В распоряжении водителя пять различных конфигураций с выбором трех режимов работы системы стабилизации (DSC, MDM и DSC off) и распределения крутящего момента (4WD, 4WD Sport и 2WD). В базовой конфигурации система стабилизации притормаживает колеса, допуская лишь небольшие пробусковки на выходе из поворотов, в режиме M Dynamics (MDM, 4WD Sport) можно позволить себе больше вольностей, пуская автомобиль в контролируемый дрифт. Наконец еще три режима задуманы для использования на треке, в самом экстремальном из них электроника отключается, а весь момент передается на задние колеса. Кроме того, водитель может создать две собственных конфигурации работы электроники и трансмиссии и вызывать их нажатием кнопок М1и М2. Однако для тех, кто привык к исключительно заднеприводному характеру «эмки» в BMW сохранили возможность перевести трансмиссию в заднеприводный режим. В распоряжении водителя пять различных конфигураций с выбором трех режимов работы системы стабилизации (DSC, MDM и DSC off) и распределения крутящего момента (4WD, 4WD Sport и 2WD). В базовой конфигурации система стабилизации притормаживает колеса, допуская лишь небольшие пробусковки на выходе из поворотов, в режиме M Dynamics (MDM, 4WD Sport) можно позволить себе больше вольностей, пуская автомобиль в контролируемый дрифт. Наконец еще три режима задуманы для использования на треке, в самом экстремальном из них электроника отключается, а весь момент передается на задние колеса. Кроме того, водитель может создать две собственных конфигурации работы электроники и трансмиссии и вызывать их нажатием кнопок М1и М2.

Седан получил 8-сутпенчатую коробку M Servotronic



Под капотом BMW M5 скрывает 4,4-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, который прошел серьезную доработку в M GmbH. Здесь установлены новые турбины, улучшено воздушное охлаждение, повышено давление. В итоге это позволило поднять максимальную мощность до 600 л.с., а максимальный крутящий момент до 750 Нм, которые доступны уже с 1800 об/м. В итоге на разгон до 100 км/ч BMW M5 требуется 3,4 секунды, до 200 км/ч — 11,1 секунды, а максимальная скорость ограничена на традиционной для немецких машин отметке 250 км/ч. Но в качестве опции баварцы предлагают M Driver’s Package, который позволяет сдвинуть отметку максималки до 305 км/ч. Под капотом BMW M5 скрывает 4,4-литровый двигатель с двойным турбонаддувом, который прошел серьезную доработку в M GmbH. Здесь установлены новые турбины, улучшено воздушное охлаждение, повышено давление. В итоге это позволило поднять максимальную мощность до 600 л.с., а максимальный крутящий момент до 750 Нм, которые доступны уже с 1800 об/м. В итоге на разгон до 100 км/ч BMW M5 требуется 3,4 секунды, до 200 км/ч — 11,1 секунды, а максимальная скорость ограничена на традиционной для немецких машин отметке 250 км/ч. Но в качестве опции баварцы предлагают M Driver’s Package, который позволяет сдвинуть отметку максималки до 305 км/ч.

Новый М5 имеет три режима работы полноприводной трансмиссии. Те, кто привык к классике, могут выбрать вариант с приводом исключительно на задние колеса

Подвеску седана настраивали так, чтобы получить на выходе «универсального солдата»: машину, которая одинаково уместно будет смотреться и на гоночном треке и на офисной парковке. Водитель может выбрать один из режимов жесткости (Comfort, Sport, Sport Plus) в зависимости от условий вождения. Подвеску седана настраивали так, чтобы получить на выходе «универсального солдата»: машину, которая одинаково уместно будет смотреться и на гоночном треке и на офисной парковке. Водитель может выбрать один из режимов жесткости (Comfort, Sport, Sport Plus) в зависимости от условий вождения.

Мощность 4,4-литрового двигателя с двойным турбонаддувом равна 600 л.с. Крутящий момент в 750 Нм доступен уже при 1800 об/мин



Конечно же, спортседан получил собственный аэродинамический пакет, который заметно улучшает аэродинамику, прижимную силу и охлаждение двигателя и тормозов. Для снижения веса капот М5 изготовлен из алюминия, а крыша из углеволокна.

Спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой входят в базовое оснащение



Публичный дебют BMW M5 нового поколения состоится в рамках автосалона во Франкфурте в сентябре этого года, сразу же после выставки машину можно будет заказать, цена базовой версии составит 117 900 евро. Первые клиенты получат автомобили весной следующего года. Но вначале компания выпустит 400 экземпляров спецсерии First Edition. Все автомобили в ней окрашены в красный цвет Frozen Dark Red Metalic, который прибавляет к цене спортседана 19 500 евро. Конечно же, спортседан получил собственный аэродинамический пакет, который заметно улучшает аэродинамику, прижимную силу и охлаждение двигателя и тормозов. Для снижения веса капот М5 изготовлен из алюминия, а крыша из углеволокна.Публичный дебют BMW M5 нового поколения состоится в рамках автосалона во Франкфурте в сентябре этого года, сразу же после выставки машину можно будет заказать, цена базовой версии составит. Первые клиенты получат автомобили весной следующего года. Но вначале компания выпустит 400 экземпляров спецсерии First Edition. Все автомобили в ней окрашены в красный цвет Frozen Dark Red Metalic, который прибавляет к цене спортседана