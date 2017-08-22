«Калашников» создал электрический мотоцикл для спецназа и багги «Турист»

Концерн «Калашников» займется разработкой бесшумного электрического мотоцикла для российских спецподразделений. Также на базе завода «Иж» планируется наладить выпуск багги российской разработки.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2017» концерн «Калашников» представил прототип электрического мотоцикла Иж для сил специального назначения и багги. Техника была показана в рамках онлайн-презентации на официальной странице концерна в сети Facebook.

По словам представителей компании, для выполнения особых задач спецназу требуется абсолютно бесшумная техника. Электрический мотоцикл был создан на той же базе (в концерне ее громко называют «платформа»), что и электрический мотоцикл для полиции. Однако в новом продукте была учтена специфика использования техники в армии.

«Когда мы говорим про потенциальное использование силами специального назначения, вопрос бесшумного передвижения становится крайне важным. Поэтому на той же платформе, но для другого клиента с другой спецификой мы разработали мотоцикл для сил специального назначения», — заявил в ходе презентации заместитель генерального директора по маркетингу и продажам концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

Судя по всему, техническая начинка у электрического мотоцикла такая же, что и у полицейского, то есть он оснащен мотором мощностью 20 л.с. и блоком батарей, позволяющим проехать на одной зарядке до 100 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 80 км/ч. По мнению представителей компании, в числе конкурентных преимуществ электрического мотоцикла его бесшумность, возможность передвигаться по пересеченной местности, а предназначен он, прежде всего, для рейдов и поисковых операций.

По словам Дмитриева, техническая база мотоцикла позволяет создавать машины под конкретного заказчика, с учетом всех его требований. Военная версия электрического мотоцикла может быть оснащена инфракрасными фарами, креплением для оружия, грузовой платформой.

Багги «Турист»

Кроме того, на «Армии-2017» концерн продемонстрировал прототип багги «Турист». Несмотря на такое мирное название, транспортное средство явно также ориентировано на военных. Никаких технических подробностей о данном проекте в компании не сообщили. Судя по презентационному ролику, «Турист» оснащен обычным двигателем внутреннего сгорания и рассчитан на пять человек и груз.

Первые электрические мотоциклы переданы для испытаний в московскую полицию. В будущем «Иж» планирует поставлять технику для нужд ППС и ДПС по всей стране.

Свое багги для силовиков разработали и на АВТОВАЗе. При его создании использовались серийные узлы и агрегаты от продукции завода.

Фото: концерн «Калашников»