«Калашников» создал электрический мотоцикл для спецназа и багги «Турист»

Концерн «Калашников» займется разработкой бесшумного электрического мотоцикла для российских спецподразделений. Также на базе завода «Иж» планируется наладить выпуск багги российской разработки.


На международном военно-техническом форуме «Армия-2017» концерн «Калашников» представил прототип электрического мотоцикла Иж для сил специального назначения и багги. Техника была показана в рамках онлайн-презентации на официальной странице концерна в сети Facebook.

По словам представителей компании, для выполнения особых задач спецназу требуется абсолютно бесшумная техника. Электрический мотоцикл был создан на той же базе (в концерне ее громко называют «платформа»), что и электрический мотоцикл для полиции. Однако в новом продукте была учтена специфика использования техники в армии.

«Когда мы говорим про потенциальное использование силами специального назначения, вопрос бесшумного передвижения становится крайне важным. Поэтому на той же платформе, но для другого клиента с другой спецификой мы разработали мотоцикл для сил специального назначения», — заявил в ходе презентации заместитель генерального директора по маркетингу и продажам концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

Судя по всему, техническая начинка у электрического мотоцикла такая же, что и у полицейского, то есть он оснащен мотором мощностью 20 л.с. и блоком батарей, позволяющим проехать на одной зарядке до 100 км. Максимальная скорость ограничена на отметке 80 км/ч. По мнению представителей компании, в числе конкурентных преимуществ электрического мотоцикла его бесшумность, возможность передвигаться по пересеченной местности, а предназначен он, прежде всего, для рейдов и поисковых операций.

По словам Дмитриева, техническая база мотоцикла позволяет создавать машины под конкретного заказчика, с учетом всех его требований. Военная версия электрического мотоцикла может быть оснащена инфракрасными фарами, креплением для оружия, грузовой платформой.

Багги «Турист»
Багги «Турист»


Кроме того, на «Армии-2017» концерн продемонстрировал прототип багги «Турист». Несмотря на такое мирное название, транспортное средство явно также ориентировано на военных. Никаких технических подробностей о данном проекте в компании не сообщили. Судя по презентационному ролику, «Турист» оснащен обычным двигателем внутреннего сгорания и рассчитан на пять человек и груз.

  • Первые электрические мотоциклы переданы для испытаний в московскую полицию. В будущем «Иж» планирует поставлять технику для нужд ППС и ДПС по всей стране.
  • Свое багги для силовиков разработали и на АВТОВАЗе. При его создании использовались серийные узлы и агрегаты от продукции завода.
Фото: концерн «Калашников»

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Комментарии (7)

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Интересно ,сколько будет стоить гражданский вариант эндуро ? За приемлемые деньги ( на уровне китайских мотоциклов) можно и прикупить для поездки на работу или отдыха .

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0

На китайцев киваем, мол воруют идеи. Наши поступают еще проще: взяли что под руку попало и результат готов. И не важно, что прикрутить китайские батарейки к питбайку сможет даже школьник, важно, чтобы это «что-то» могло попасть под госзакупки, потому что в честной конкуренции вероятность успеха у подобных проектов = 0.0% Другими словами очередной изобретенный кривой велосипед никому не нужен.

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+1

Я смотрю, зеркала, типа F1, в моде не только у пацанчеГов.

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0
Калашников Дмитрий

Это не зеркала. На подобного рода «боевых мопедах» смотреть в них не на кого, это щитки.

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0

А батарейки спецназ где будет заряжать во вражеском тылу? ))) В рейде каждый килограмм на счету, это кто же захочет добровольно таскать тяжеленные аккумуляторы когда вместо них можно взять что-то более полезное и нужное?

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+1

Правильно! Пора возрождать отечественную промышленность! А не тупо закупать все за рубежом или осуществлять «отверточную» сборку из чужих агрегатов!!!

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0
Безымянный

Думается мне, что китайского там чуть более, чем всё, окромя шильдика и обвеса пластикового. И то — вопрос(((

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+3