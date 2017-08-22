Для стритрейсеров откроют специальную автошколу

Председатель Гильдии автошкол России Сергей Лобарев предложил организовать в Зеленограде первую в Москве бесплатную площадку для заездов уличных гонщиков. Здесь же планируется обучать их хорошим манерам.

На прошлой неделе «За рулем» рассказывал об очередной инициативе Госдумы направить движение стритрейсеров в легальное русло: в частности, было предложено создать для них специальные бесплатные трассы в черте города, где уличные гонщики могли бы отрываться и куражиться, не подвергая опасности простых автомобилистов.

В Гильдии автошкол России эту идею поддержали, ее председатель Сергей Лобарев в интервью сетевому изданию m24.ru предложил создать пилотную резервацию для стритрейсеров в Зеленограде (является одним из административных округов Москвы):

«Я вхожу в рабочую группу при Госдуме, которая занимается вопросом ужесточения ответственности за опасную езду. Но мы предлагаем не только наказывать, но и рассматривать другие вопросы, в частности — создание определенных площадок для молодежи, где они могли бы безопасно »выпустить пар”. Возможно, сделать ее на территории Зеленограда».

Уже в ближайшее время состоится встреча с представителями власти, бизнеса и автомобильного сообщества, на которой будут определены конкретное место и параметры будущей стритрейсерской площадки. Предполагается, что уличные гонщики будут здесь не только развлекаться, но и учиться, повышать уровень своего водительского мастерства. Финансировать площадку предполагается за счет бюджета Москвы и средств частных инвесторов, при этом для пользователей автодром будет бесплатным либо плата за въезд будет небольшой, символической.

Организатор автомобильных фестивалей Игорь Затевахин поддержал идею создания пилотной площадки стритрейсеров в Зеленограде, однако отметил, что этот район находится далеко от МКАДа и ведет к нему платная трасса — это может отпугнуть гонщиков. Также Затевахин отметил, что необходимо тщательно продумать структуру самой площадки:

«Если это будет просто заасфальтированное поле — это будет никому не нужно. Однако если создать удобный комплекс, презентовать его и начать развивать автокультуру, то народ поддержит. Можно посмотреть на наполняемость и в дальнейшем открывать похожие площадки по другим направлениям: на юге, западе и востоке. Это было бы здорово».

В июле Госдума создала рабочую группу по проблеме уличных гонщиков. На ней было предложено приравнять нелегальные гонки к хулиганству и конфисковывать у стритрейсеров автомобили.

Осенью прошлого года в Москве была запущена система «Пит-стоп», позволяющая полиции с помощью видеокамер оперативно ловить лихачей на дорогах.

Фото: Forza Motorsport 7