Какие автомобили чаще всего закладывают в автоломбарды? Известны лидеры

Чаще всего в автоломбарды сдают массовые иномарки, такие как Ford Focus или Kia Rio. Но в группе лидеров есть и дорогие автомобили, например BMW X5.

В России, как правило, используют Ford Focus, Opel Astra и Toyota Camry в качестве автомобилей для залога. Также в число самых популярных залогов попали и автомобили отечественного производства.

Кроме того, в первую десятку вошли Mazda3, Mitsubishi Lancer, Hyundai Solaris, Renault Logan, Volkswagen Polo и Chevrolet Cruze. На 20-м месте оказалась отечественная Lada Priora, а еще одна модель волжского завода, Lada Granta, занимает 27-е место.

В лидирующей группе рейтинга встречаются и дорогие автомобили, так, на 12-м месте оказался BMW X5, а на 29-м — Mercedes-Benz E-класса. Эксперты говорят, что дорогие машины чаще всего закладывают представители малого бизнеса, которым внезапно могут понадобиться оборотные средства.

Среди марок по итогам прошлого года абсолютное лидерство у Hyundai, на втором месте Mercedes-Benz, а замыкают тройку различные модели Форда, говорится в исследовании компании CarMoney, специализирующейся на автомобильных залогах (имеет офисы в 53 городах России). Также в пятерку вошли BMW и Toyota, разделившие четвертое место, и Volkswagen.

«На мой взгляд, в том, что второй год подряд в лидерах рейтинга закладываемых автомобилей находится модель Ford Focus, нет ничего удивительного. Ford Focus — это компактный, доступный и надежный автомобиль, для массовой аудитории, соответствующий сочетанию цена-качество. Его выбирают рациональные и финансово грамотные люди, которые ищут дополнительные возможности для заработка, а значит обдуманно подходят к своим вложениям, — говорит основатель компании CarMoney Антон Зиновьев. — В первой десятке — в основном экономичные и популярные модели, что говорит о продуманности вложений. Однако и более дорогие модели могут попадать в залог, согласно нашей практике, это связано именно с необходимостью быстро найти оборотные средства для малого бизнеса».

В своем исследовании специалисты проанализировали около 8 тысяч автомобилей, поступивших в залог за 2016 и 2017 годах в 53 городах России. Возраст закладываемых иномарок не превышал 15 лет, а машин отечественных брендов- 7 лет. Все закладываемые машины находились в исправном техническом состоянии и не имели существенных повреждений конструктивных элементов кузова.

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Фото: Светлана Холявчук/ТАСС