Две новые выделенки появятся в Москве в сентябре

Водителям персональных автомобилей в столице вновь предстоит потесниться. Власти Москвы готовятся пустить по выделенным полосам общественный транспорт на Рязанском и Лермонтовском проспектах.

Только вчера в Москве запустили новую, 29-ю по счету выделенку на шоссе Энтузиастов, и вот сегодня стало известно о том, что до конца сентября приоритет общественному транспорту дадут на Рязанском и Лермонтовском проспектах.

Полоса на Рязанке протянется от МКАДа до Садового кольца в оба направления, то есть распространится также на Нижегородскую улицу. Она будет прерываться лишь на трех небольших участках — в районе строительства новой Кожуховской линии метро. После завершения стройки эти разрывы будут ликвидированы, и выделенка станет полностью непрерывной, ее протяженность составит 6,3 км. Сейчас на этом направлении работают 27 городских и 15 пригородных маршрутов общественного транспорта, которые в среднем перевозят в сутки 114 тысяч человек. Столичные власти ожидают, что после запуска выделенной полосы пассажиропоток на Рязанке вырастет на 15–20%.

На Лермонтовском проспекте выделенная полоса будет заметно короче: она пройдет от Пронской улицы до дома 10 в сторону области и от дома 21 до дома 25 на Жулебинской улице в сторону центра. По данным ЦОДД, на этих участках сейчас автобусы очень часто стоят в пробках, поэтому решено дать им приоритет.

Общая протяженность выделенных полос для общественного транспорта в Москве на данный момент составляет 258,17 км. К 2019 году столичные власти планируют запустить еще по меньшей мере 80 км выделенок.

В декабре прошлого года в Госдуме предложили пускать на выделенки автомобили с группой пассажиров, но пока что развития эта идея не получила.

Фото: mos.ru