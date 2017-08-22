Qoros превратил Chery Tiggo 7 в «молодежный» кроссовер

Компания Qoros рассекретила облик своей новой модели, именуемой Model Young. Как следует из названия, ориентирована она, прежде всего, на молодых покупателей.

Qoros Model Young

У Qoros, которая была создана китайской Chery и израильским инвестфондом Kenon, дела идут ни шатко, ни валко. Забыты наполеоновские планы по выходу на европейский рынок, а в разработку новых моделей совладельцы стараются вкладываться по минимуму. Вот и новая модель, которую представят на следующей неделе на мотор-шоу в Чэнду, представляет собой перелицованный кроссовер Chery Tiggo 7.

Все изменения во внешности свелись к замене радиаторной решетки, бамперов и светотехники спереди и сзади. Впрочем, и такими минимальными усилиями китайцам удалось сделать автомобиль более стильным и даже придать ему нотки агрессии. По своим размерам Model Young практически полностью идентичен Tiggo 7, лишь из-за бамперов его длина чуть больше (4510 против 4505 мм).

Qoros Model Young

В интерьере изменений по сравнению с Tiggo 7 вообще нет, в Qoros только применили более дорогие материалы отделки и разместили в салоне несколько светодиодных источников света, образующих амбиентную подсветку. Также здесь установлен иной селектор автоматической коробки передач, да клавиши на передней панели сгруппированы иначе.

Qoros Model Young получит 1,5-литровый турбированный двигатель. В версии с механической коробкой его мощность будет равна 152 л.с., а в варианте с 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями — 147 л.с. Привод у кроссовера будет исключительно передний.

Qoros Model Young

На мотор-шоу кроссовер будет представлен в статусе концепта, но нет никаких сомнений в том, что в скором будущем Qoros Model Young станет серийным, нет. Кстати, возможно, это последняя модель под данным брендом: Chery пытается избавиться от своей доли в совместном предприятии, правда, пока безуспешно.

Этой весной Qoros и производитель суперкаров Koengsegg показали роскошный электрический фастбэк. Его производство планировалось начать в 2019 году.

Сама же Chery готовит новый кроссовер, который встанет на ступеньку выше Tiggo 7. Машину покажут на автосалоне во Франкфурте в начале сентября.

Фото: Qoros