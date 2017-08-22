За месяц в России задержали более 200 пьяных водителей автобусов

В июле после серии трагических ДТП с участием автобусов Госавтоинспекция начала массовую проверку в сфере пассажирских перевозок. Сегодня были оглашены ее шокирующие результаты.

Напомним, что в июле Министерство внутренних дел на 30 дней отменило приказ, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов, и начало масштабную проверку исполнения федерального закона об организации пассажирских перевозок. Поводом к такой проверке стал значительный рост числа (на 21% с начала года) пассажиров, погибших по вине водителей автобусов.

Результаты проверки оказались поистине удручающими, они были опубликованы сегодня на сайте МВД. В частности, за прошедший месяц возбуждено 227 административных дел в отношении нетрезвых водителей автобусов, 81 дело за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, 855 дел за нарушения режима труда и отдыха, почти 1600 дел за неповиновение законному требованию полицейского.

Кроме того, в июле сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 40,5 тысячи фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями, из них 870 — это машины с неисправными рулевой и тормозной системами, 585 — автобусы, в конструкцию которых были внесены несанкционированные изменения. Также проверка показала, что некоторые перевозчики выпускают на линию автобусы с неработающими тахографами, контролирующими режим труда и отдыха водителей, а сами водители перед рейсом не проходят медицинский осмотр.

Одной из мер по повышению безопасности в сфере пассажирских перевозок может стать возвращение к обязательному лицензированию, которое коснется всех транспортных средств вместимостью более 8 человек — соответствующий законопроект уже разработан Минтрансом. Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предписывающий установку тахографов на все автобусы, в том числе зарегистрированные на физические лица.

В июле в Госдуме предложили увеличить штрафы за перевозку «лишних» пассажиров в автомобилях — таким образом законотворцы отреагировали на трагическую аварию в Курской области с участием переполненной легковушки, в которой погибли шесть человек, в том числе пятеро детей.

Фото: ТАСС