В Москве увеличат число пеших эвакуаторщиков

Элементарно, Ватсон! Узнай машину по фрагменту Опознавать автомобили по эмблемам способны даже младенцы. Но есть значки, которые известны даже не всем взрослым автомобилистам. И, конечно, их мы включили в наш задачник — чтобы было посложнее и поинтереснее. Запомните, это важно: все машины из викторины представлены на нашем рынке, многие популярны. Некоторые задачи с уловками — не попадитесь на крючок. А на некоторых картинках есть явные подсказки, так что найти правильный ответ очень легко, нужно только внимательно смотреть. Как выезжать на дорогу с реверсивной полосой — проверь себя на знание ПДД Большинство водителей о реверсивной полосе, конечно же, знают. Предназначена она для того, чтобы при необходимости разгрузить плотный трафик. Но уверены ли вы, что знаете, как правильно выезжать на дорогу с такой полосой? Главные неисправности на дороге (и как устранить их своими руками) Дано: вдали от дома с машиной что-то случилось. Требуется: решить, что делать дальше.