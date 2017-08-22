В Москве увеличат число пеших эвакуаторщиков

«Администратор московского парковочного пространства» намерен увеличить число пеших инспекторов до 300 человек.

В Москве увеличится штат пеших инспекторов, которые контролируют оплату парковки и выявляют автомобили без номеров или с подложными номерами. Всего «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) намерен вывести на улицы города до 300 пеших «эвакуаторщиков». В их обязанности входит не только проверка машин на платной парковке, но и фиксация нарушителей, стоящих под запрещающими знаками и на тротуарах. Также инспекторы проверяют состояние инфраструктуры на улично-дорожной сети, сообщают о поврежденных знаках и проводят мониторинг загруженности», — цитирует сообщение ведомства агентство «Москва».

Увеличение штата позволит расширить зону охвата контроля оплаты на парковках, что, по словам руководителя АМПП Александра Гривняка, должно «снизить число нарушений и повысить дисциплинированность столичных водителей».

Все новые пешие инспекторы пройдут необходимую стажировку, а также их обучат правилам общения с автомобилистами и проведут подготовку по разрешению конфликтных ситуаций.

Чаще всего пешие инспекторы выявляют на платных парковках автомобили без номеров. Информацию о них они передают в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ), которая эвакуирует такие автомобили на штрафстоянки.

  • В этом году сотрудники АМПП получат персональные видеорегистраторы.
  • Ранее Генпрокуратура признала законной эвакуацию автомобилей без номеров на штрафстоянки.
Фото: пресс-служба правительства и мэра Москвы

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Комментарии (2)

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Карательная бюрократия плодит сама себя. Впрочем, москвичам такая жизнь нравится, не будем осуждать. Только бы гостей столицы не трогали, которых туда нужда гонит, а не праздное любопытство.

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робот

Вы про «таджиков» что-ли? Так у них и автомобилей нету! А что инспекторов больше стало, которые «листочки» станут отдирать у голодающих владельцев Мерседесов, обеими руками ЗА!)))

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