ГАЗ создал пикап для любителей экстремального отдыха

На форуме «Армия-2017» «Группа ГАЗ» представила пикап для любителей экстремальных путешествий. В основе машины — полноприводный грузовик ГАЗ-33088 Садко.

На военно-технический форум «Армия-2017» помимо военной техники «Группа ГАЗ» привезла пикап Вепрь NEXT, созданный на узлах и агрегатах полноприводного грузовика ГАЗ-33088 Садко.

Пикап с оригинальной внешностью получил двухрядную кабину, передний силовой бампер с лебедкой, расширители колесных арок. У Вепря, как и у Садко, жестко подключаемый передний мост, самоблокирующиеся дифференциалы в обоих мостах, имеется «понижайка», 18-дюймовые колеса оснащены внедорожными шинами с пневмоподкачкой и пневморегулировкой. Дорожный просвет в 315 мм и короткие свесы должны позволить пикапу длиной 6430 мм преодолевать даже самое суровое бездорожье. Глубина преодолеваемого брода равна 950 мм.

При этом в салоне пикапа должно быть довольно комфортно: здесь, например, установлено подрессоренное водительское сиденье с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором.

Под капотом у пикапа размещен турбодизель ЯМЗ-549 мощностью 149 л.с. с максимальным крутящим моментом 490 Нм.

Пикап оснащен металлической грузовой бортовой платформой с задним откидным бортом. При полной массе автомобиля 6850 кг он способен перевезти 2,5 тонны груза.

В компании говорят, что такой автомобиль ориентирован для работы в лесных и охотничьих хозяйствах, нефтяной и газовой отрасли, может использоваться для автономных путешествий. Правда, пока Вепрь NEXT имеет статус «опытный образец», и неизвестно, будет ли он производиться, пусть и небольшими сериями.

Недавно «Группа ГАЗ» начала сборку цельнометаллических фургонов ГАЗель NEXT в Турции.

Среди перспективных разработок у «Группы ГАЗ» есть не только брутальные автомобили: компания подготовила прототип электрического автобуса ГАЗель NEXT.

Фото: «Группа ГАЗ»