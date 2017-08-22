В Москве появились первые «умные» светофоры

Пока что «умные» светофоры установлены в качестве эксперимента в Зеленограде (является административным округом Москвы) на пересечении Сосновой аллеи и 4921-го проезда, но уже зарекомендовали себя хорошо: как сообщил руководитель ЦОДД Дмитрий Горшков, в ночное время их среднее время срабатывания сократилось с 40 раз до одного.
Дело в том, что такие светофоры оснащены специальными датчиками, которые фиксируют подъезжающие к перекрестку машины и дают команду на включение нужного сигнала. Пешеходы, в свою очередь, могут затормозить транспортный поток в ручном режиме, нажав соответствующую клавишу на стойке светофора. Разумеется, нужный водителям или пешеходам сигнал не всегда загорается мгновенно, зато холостые переключения исключаются полностью, исчезают ненужные простои людей и машин.
Весной следующего года «умные» светофоры планируется установить и в других округах столицы.
- Сегодня стало известно о том, что в Зеленограде планируется построить первую в столице специализированную автошколу и трассу для уличных гонщиков.
- Недавно журнал «За рулем» провел расследование и узнал, кто, где и за сколько ставит в Москве светофоры.
Фото: ТАСС