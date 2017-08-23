В Министерстве внутренних дел постарались внести ясность в этот важный вопрос. Напомним, что в регламент возвращается возможность останавливать автомобили для проверки документов в любом месте без всяких на то оснований или подозрений в совершении водителем какого-либо правонарушения. По действующему порядку проверять документы у водителей можно только на стационарных постах.
В МВД говорят, что решение о расширении полномочий сотрудников ГИБДД соответствует действующему закону «О полиции» и улучшит профилактику административных правонарушений на дорогах.
«Места для размещения патрулей ДПС будут выбираться после анализа аварийности на трассе в конкретной местности, выявления потенциально-опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки», — говорится в ответе МВД на запрос агентства ТАСС.
Защитить водителей от злоупотреблений, вернее, минимизировать их предполагается с помощью пункта в регламенте, который допускает общение инспектора ДПС с водителем только в зоне обзора систем видеонаблюдения либо носимых видеорегистраторов.
Пока новый приказ и, соответственно, регламент не вступили в силу: документы должны быть зарегистрированы в Минюсте.
- В новой редакции регламента есть и другие важные изменения.
- Ранее новый глава ГИБДД России Михаил Черников назвал 12 главных шагов, которые он намерен реализовать на посту главного госавтоинспектора страны.
- ГИБДД намерена изменить порядок регистрации изменений в конструкцию транспортных средств.
Фото: Александр Саверкин/ТАСС