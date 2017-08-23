Где гаишники будут останавливать машины для проверки — уточнение МВД

МВД разъяснило правила остановки транспортных средств в соответствии с новой редакцией регламента по надзору за участниками дорожного движения.

В Министерстве внутренних дел постарались внести ясность в этот важный вопрос. Напомним, что в регламент возвращается возможность останавливать автомобили для проверки документов в любом месте без всяких на то оснований или подозрений в совершении водителем какого-либо правонарушения. По действующему порядку проверять документы у водителей можно только на стационарных постах.

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В МВД говорят, что решение о расширении полномочий сотрудников ГИБДД соответствует действующему закону «О полиции» и улучшит профилактику административных правонарушений на дорогах.

«Места для размещения патрулей ДПС будут выбираться после анализа аварийности на трассе в конкретной местности, выявления потенциально-опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки», — говорится в ответе МВД на запрос агентства ТАСС.

Защитить водителей от злоупотреблений, вернее, минимизировать их предполагается с помощью пункта в регламенте, который допускает общение инспектора ДПС с водителем только в зоне обзора систем видеонаблюдения либо носимых видеорегистраторов.

Пока новый приказ и, соответственно, регламент не вступили в силу: документы должны быть зарегистрированы в Минюсте.

  • В новой редакции регламента есть и другие важные изменения.
  • Ранее новый глава ГИБДД России Михаил Черников назвал 12 главных шагов, которые он намерен реализовать на посту главного госавтоинспектора страны.
  • ГИБДД намерена изменить порядок регистрации изменений в конструкцию транспортных средств.

Фото: Александр Саверкин/ТАСС

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Комментарии (6)

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А нет там у них желания расширить свои полномочия по обязательному скоростному прибытию на место ДТП? Получается — они перекрылись Европротоколом, видео камерами, штрафы в Базу вносятся строго на 21-й день и приходят на 30-й. Может водителю тоже нужна какая-то не предполагающая усилий бесплатная мулька, типа «ижвини не шмагла».

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+2

«В МВД уточнили, где гаишники будут останавливать водителей на дороге»

Одного не пойму — зачем? Основная Задача ГАИ ускорять траффик, а не тормозить. Избавляться надо от ущербного восприятия бытия. Если они это не умеют, разогнать всю контору на вольные хлеба. Как потопают, так и полопают.

Отменить все необоснованные ограничения на дорогах, камеры снять и отдать гаишникам на долгую память. Все мы смертны, ещё пригодятся, как приложение к эпитафии.

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-3
робот

Ты вероятно в какой-то параллельной реальности живешь. Вот в моей реальности надо усилить работу ГИБДД, чтобы просто табунами отправляли на лишение или оплату протоколов. Забыл включить поворотник при перестроении — получи протокольчик на 500р. Решил стартануть на желтый — получи протокольчик на 1500 рублей. Проехал по тротуару — получи еще один на 2 тыс рублей.Ну а если вообще на встречку вылез — будь добр без прав походить годик и подумать о своем поведении.



Вот я хочу, чтобы так ко всем нарушителям относились.

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+2
=) Добряк

В ГИБДД надо содержание одной буквы поменять — Б. С «безопасности», на «бесперебойного». Пусть закатывают рукава и приступают к делу, а не протирают до блеска задницу у мониторов.

Безопасностью у нас ФСБ занимается. Нечего щёки красномордым гаишникам важно раздувать, не их это ремесло. Извиняюсь за выражение, рылом не вышли.

Рылом не вышел — Грубо-прост. Не годится по своим качествам, способностям для чего-либо; не соответствует каким-либо требованиям. (Фразеологический словарь русского литературного языка)

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+1

"... места для размещения патрулей ДПС будут выбираться после анализа аварийности на трассе в конкретной местности, выявления потенциально-опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки..."

иными словами, где проще поставить ловушку для водителя

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+2
Верещагин Илья

да-да-да..."опасные ловушки со знаком 40" — пора новую песню придумать

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-1