Водителя «смертоносного» Мерседеса ждет экстрадиция из Германии

Водитель, ставший виновником смерти пешехода в Москве в резонансном ДТП, будет оперативно экстрадирован из Германии. Соответствующий запрос российской прокуратуры уже рассмотрен властями.

Виновник аварии, унесшей прошлой зимой жизнь пешехода, будет экстрадирован в кратчайшие сроки. Все произошло в прошлом году, ДТП стало резонансным потому, что из дела исчезли записи камер наблюдения. Затем владелец автомобиля Карен Губасарян заявил, что не знаком с человеком, совершившим наезд на пешехода.

По слухам, у виновника аварии, которого зовут Александр Ломов, есть высокопоставленный покровитель, помогавший ему избежать наказания. Однако после объявления виновника в международный розыск он был обнаружен в Мюнхене (Германия) и задержан местной полицией.

Генеральная прокуратура России направила запрос в Германию, где скрывался Александр Ломов, и уже получила ответ от соответствующих органов ФРГ, пишут «Известия». В кратчайшие сроки Ломова должны переправить в Россию и передать органам следствия.

Само ДТП произошло 13 декабря 2016 года. Водитель Mercedes-Benz не учел дорожные условия, его машину занесло на улице Бауманская, задней частью она вылетела на тротуар, где сбила пешехода, который скончался до приезда бригады скорой помощи. Позднее автомобиль был обнаружен, но в нем были стерты все отпечатки пальцев. Владельца автомобиля Карена Губасаряна, который заявил, что не знает того, кто управлял его машиной, допросили и отпустили. Только после того, как дело получило широкую огласку в соцсетях, Губасаряна также объявили в международный розыск.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Видео: YouTube