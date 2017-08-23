В Госдуме предложили отменить арест за неуплату штрафов ГИБДД

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, облегчающий жизнь водителям, которые ездят из одного региона России в другой и не знают о том, что где-то нарушили ПДД.

Речь идет о части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». В нем говорится о том, за неуплату административного штрафа полагается наказание в виде двукратного увеличения такого штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

По данным авторов законопроекта, в 2016 году по этой статье были привлечены к ответственности более 1,5 млн человек, при этом большая часть из них — водители. По закону, водитель, нарушивший ПДД, должен либо обжаловать назначенный ему штраф в течение 10 дней, либо оплатить его в течение 60 дней, однако если водитель перемещается из одного субъекта РФ в другой, то сведения о том, что он где-то совершил правонарушение, до него часто просто не доходят, а следовательно и считать его уклонистом нельзя. Вот как объясняют свою инициативу депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Владимир Сысоев, Алексей Диденко и Андрей Свинцов, их позицию цитирует агентство городских новостей «Москва»:

«Применяемые меры ответственности, в таком случае, не являются адекватными и гуманными, поскольку штраф не уплачен не в результате злостного уклонения гражданина от уплаты штрафа, а в связи с его возможной неосведомленностью. Более того, на применение меры ответственности в виде административного ареста государство тратит существенные денежные средства. Предлагаемый законопроект направлен на защиту прав автовладельцев и на оптимизацию средств, затрачиваемых государством на содержание граждан, находящихся под административным арестом».

Законопроект о внесении изменений в статьи 20.25 и 32.2 («Исполнение постановления о наложении административного штрафа») КоАП РФ может быть рассмотрен Госдумой уже в сентябре.

С другими актуальными для водителей грядущими изменениями в законодательстве можно ознакомиться здесь.

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