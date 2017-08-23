Универсал Lada Vesta SW Cross будет стоить больше 800 тыс. руб.

Универсал Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации обойдется больше чем в 800 тыс. рублей. Его продажи начнутся в конце этого года.

Lada Vesta SW Cross, Lada Vesta SW

Об этом заявил президент ОАО «АВТОВАЗ» Николя Мор. Речь идет о максимальной комплектации с двигателем объемом 1,8 л и роботизированной трансмиссией АМТ5. Обычный универсал будет несколько дешевле.

Серийное производство универсалов стартует в ближайшее время, они должны появиться у дилеров в начале осени этого года. Версия Cross появится позднее, ее продажи должны стартовать в конце 2017 года.

«Lada Vesta SW (station wagon — универсал) будет немного дороже в базовой версии и еще немного дороже для версии Сross. Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1.8 будет стоить больше 800 тысяч», — цитирует Николя Мора РИА Новости.

Официально АВТОВАЗ не объявил цены и комплектации на универсал Lada Vesta SW и его приподнятую версию Cross. По предварительным данным, универсал по технической части будет полностью идентичен седану: он получит 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. и 1,8-литровый мощностью 122 л.с. В качестве трансмиссий предложат 5-ступенчатую механическую коробку передач и робот АМТ5, созданный на ее базе. Топовая версия седана Lada Vesta в комплектации Luxe Multimedia оценена в 735 900 руб. Однако универсал должен получить еще более дорогую комплектацию, которая получит название Exclusive.

АВТОВАЗ рассекретил интерьер Lada Vesta SW и SW Cross. Он получил ряд разительных отличий от седана.

Несмотря на то, что официально универсал еще не показан и у дилеров нет даже демонстрационных машин, наш автор уже успел познакомиться с Lada Vesta SW

Фото: АВТОВАЗ