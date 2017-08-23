Универсал Lada Vesta SW Cross будет стоить больше 800 тыс. руб.

Универсал Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации обойдется больше чем в 800 тыс. рублей. Его продажи начнутся в конце этого года.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Lada Vesta SW Cross, Lada Vesta SW
Lada Vesta SW Cross, Lada Vesta SW

Об этом заявил президент ОАО «АВТОВАЗ» Николя Мор. Речь идет о максимальной комплектации с двигателем объемом 1,8 л и роботизированной трансмиссией АМТ5. Обычный универсал будет несколько дешевле.

Серийное производство универсалов стартует в ближайшее время, они должны появиться у дилеров в начале осени этого года. Версия Cross появится позднее, ее продажи должны стартовать в конце 2017 года.

«Lada Vesta SW (station wagon — универсал) будет немного дороже в базовой версии и еще немного дороже для версии Сross. Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1.8 будет стоить больше 800 тысяч», — цитирует Николя Мора РИА Новости.

Официально АВТОВАЗ не объявил цены и комплектации на универсал Lada Vesta SW и его приподнятую версию Cross. По предварительным данным, универсал по технической части будет полностью идентичен седану: он получит 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. и 1,8-литровый мощностью 122 л.с. В качестве трансмиссий предложат 5-ступенчатую механическую коробку передач и робот АМТ5, созданный на ее базе. Топовая версия седана Lada Vesta в комплектации Luxe Multimedia оценена в 735 900 руб. Однако универсал должен получить еще более дорогую комплектацию, которая получит название Exclusive.

  • АВТОВАЗ рассекретил интерьер Lada Vesta SW и SW Cross. Он получил ряд разительных отличий от седана.
  • Несмотря на то, что официально универсал еще не показан и у дилеров нет даже демонстрационных машин, наш автор уже успел познакомиться с Lada Vesta SW

Универсал Lada Vesta SW Cross будет стоить больше 800 тыс. руб.

Фото: АВТОВАЗ

Универсал Lada Vesta SW Cross будет стоить больше 800 тыс. руб.
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Отзывы о LADA Vesta (5)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В "максималке " Юбилейная.Вроде все для жизни есть.Внешне "пять +",внутри "три +"

Недостатки:

Скрипела подвеска,втулки стабилизатора,до 7000–8000,прошло. после 9000 стало греметь,стойка стаб. левая.замена по гарантии. На 10 000 кончился аккумулятор,менять по гарантии не хотят.(одна банка села плотность до 1,10,остальные 1,25 при температуре +15С. Сервис готов поменять,отказ инженера Авто...

Комментарий:

С таким аккумулятором потенциальная "недостижимость". На вазах не ездил девять лет,последняя 99- 2004–2009 проблем не доставляла.потом бюджетные иномарки(Фиат Альбеа;Шевроле Лачетти) без проблем до пробега в 100 000 км. На проч забыл про "нагрузочные вилки,альтиметры,зарядные устр...

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Комментарии (89)

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Итак, что у меня есть... А есть у меня Форд Мондео, купленный мной в июле 2012-го новым. Сейчас пробег 70000 и его цена на вторичке тыщ 750. Что в нём есть за эти деньги:

Мотор 2.3 161 л.с.

Коробка-автомат Aisin (Япония)

Просторнейший салон

Биксеноновые фары

Двухзонный климат-контроль — которым я могу управлять... голосом. Да-да. Назвать нужную мне температуру, например 22.5 — и машина выставит эту температуру.

Также я могу просто сказать — «Позвонить Лёхе (или Тане, или Катюхе)» — и авто послушно начнёт набирать номер Лёхи (или Тани, или Катюхи) из записной книжки в моём телефоне.

Что имеем ещё?

Комфортабельная подвеска и изумительная управляемость. Отличные тормоза и прекрасный внешний вид.

Кст, в этой Весте, зеркало тоже с автоматическим затемнением, чтоб не слепили сзади?

А дефлекторы вентиляции для задних пассажиров тоже есть?

Про кучу мелочёвки типа круиз-контроля и т.д. и т.п., и явно лучшее звучание магнитолы (в данной комплектации — не фордовская и даже не обычная Sony, а премиумная Sony), где, опять же, можно менять радиостанции, просто называя их голосом (или также голосом переключаться с радио на флешку или CD и выбирать номер трека), даже лень вспоминать.

Как и про дизайн интерьера, приборной панели и качество пластика.

Чуть не забыл упомянуть про вентиляцию удобнейших кресел (и спинки, и сидушки... летом — кайф... обогрев, ессно, тоже есть) с регулируемым поясничным упором.

И возникает вопрос: что выберет аккуратный владелец — проездить на таком мондео ещё пару-тройку лет тыщ до 100–115 или сменить его на эту маленькую тесненькую Ладу Весту в средненькой комплектации? )))

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+1

Надо ещё отметить идиотизм узбеков. Выпускали бы под маркой равон Лачетти-универсал  — и проблем бы не было со спросом. Но надо ж седан...

Ответить#
+3

Смешно, ей богу, читать комментарии. Как в известном фильме: «Вас не подставили, Сережа, вас к-и-н-у-л-и...» Население России в очередной раз кинули с курсом рубля и все спокойно обсуждают какую к...ку купить теперь — нашу, корейскую, или французскую за последние семейные деньги. Адекватных автомобилей в России нет и не будет очень долго. Обсуждать тут нечего. Нас вынуждают покупать разный хлам, и платить за этот хлам разные налоги,акцизы и т.д. Обидно, стыдно и унизительно покупать такие изделия по бешенным ценам. Тут и обсуждать нечего.

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+3

800 тысячь это уже шкода октавия 3 генерации с пробегом менее 70–80 тысячь-которая куда больше весты,куда комфортнее и лучше собрана и так далее...когда по цене новой гранты идет идеальная шкода октавия тоур или октавия 2 в неплохом состоянии которые переживут новую гранту еще-вы соовсем с сосны упали с вазами?! за 800 еще и ниссан теана в хорошем состоянии есть и камри-хотя там расходы на содержание.....вот такие дела....красная цена на весту максимум 550к и точка!

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0
Боря Боря

заедь в салон феррари и скажи строга " красная цена на вашу ферарю 2 ляма и точка" не забудь громка хлопнуть дверью)) чувак , рынок сам разберется, какая цена будет на весту кросс.п с. кому реально нужен универсал( а не понты) , тот возьмет приору универсал тыщ за 300, там те и абс и кондей .)

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0
Ivanov Andrei

и при чем тут феррари?-она не то что из другого класса-из другого мира он так сказать!рынок уже все больше разбирается-при такой ценовой политике все мои знакомые уже на октавиях-фокусах и тд чем с новым ведром с болтами!

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+1
Боря Боря

вот ты и подтвердил мои слова. фокус вагон красавчик ток цена лям)) если будет веста универсал в схожей комплектации стоить 800, то [у нас не ругаются] кто ее купит..ибо для многих ваз- это ведра с болтами, отчасти они правы.

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+1
Ivanov Andrei

фокус бу за такую же цену как новая веста-будет куда лучше и не старой и переживет весту....что на счет приор с кондеем-так недавно случай был-отломился штуцер на радиаторе идущий к расширительному-посмотрели что к чему-оказывается пластиковые бачки радиаторов КРОШАТСЯ как печенья!а чтоб снять радиатор надо отсоидинить трубки кондея!(даже у многих иномарок не так!)тоесть-одна работа влечет дополнительно другие к нему не относящиеся и портит исправные вещи!плюс радиатор с версией на кондей он другой и более редкий а значит и дорогой!после этого кто видел это сие сказали что к приоре с полным фаршем НИ НОГОЙ!вот такие дела...и да-на иномарках бачки радиаторов не крошатся даже при пробеге далеко за 150...а на приоре было 60...такие дела....

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+1
Боря Боря

Третий фокус в качестве семейного авто не лучший вариант, а вторые уже поизносились.

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0

Каплан уже благим матом орет: «Кто купит универсал Веста, и почему не Ларгус?».

Извольте, монсеньор и приготовьтесь слушать.

Давным-давно, когда первый логан только появился, на рынке РФ было несколько удобных универсалов для среднего класса. Лачетти, Фокус и еще парочка. Шло время, маркетологи втюхивали производителям полную [у нас не ругаются] типа «покупатель в РФ любит только седаны», те выводили на рынок откровенно лажовые авто типа Елисея и не совсем откровенно лажовые типа Пежо 408 или Рапида. Но универсалов среди них не было. Фокусы и лачетти исчезли. С конвейера сняли последний ВАЗ, хоть как-то похожий на универсал (Калина не в счет — с таким куцым багажником это не сарай, это как заявлять о наличии багажника у Йети или Экоспорта). Но появился Ларгус — практичный, большой, семиместный. И все бы было ничего, но время шло, обновился (и прилично, хотя бы опциям) Логан, а Ларгус так и остался с приборкой родом из 2004-го и о ужас, обзавелся вазовским мотором. Ну [у нас не ругаются] нужно такое авто тем, кто лет 7 уже отъездил в логане первой фазы, с его эргономикой на уровне 70-х годов прошлого столетия? На фоне соляриса, рио, полоседана.

Вопреки маркетологам, огромное количество семейных мужиков «за 40» хочет бюджетный универсал. В моем окружении человек 5 таких.

Лет 5 назад они бы купили кроссовер типа Аутлендера и успокоились. но при нынешних ценах.... А дача не ждет, и на море ездить нужно.

Не скажу за кросс, но обычная Vesta SW своего покупателя найдет. Сразу такие мужики покупать ладу не будут, подождут годик-другой, посмотрят, что сыпется, и насколько это критично. Но если ларгус так и останется утилитарным унылым полуфургоном (собираемым, кстати, на том же ВАЗе), а конкуренты не начнут собирать в РФ рио-универсал или какой-нить аналог Dacia Lodgy в пределах 1 млн. руб. — альтернативы этой весте нет.

Так понятно?

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+4
Сысой Сысуевич

зачем ты каплану доказываешь? у него же в голове вавка)) он видно ларгуса любювнице подарил и она его сразу послала, он обиделся и возненавидел ваз с еще большей силой)) ларгус по моему наиотвратительнейшая машина из всех что есть на рынке, у меня от нее рвотный рефлекс, лучше уж ваз 2104)

Ответить#
0
Сысой Сысуевич

Если что — я тоже потенциальный покупатель этого авто. Но осторожный. Нужно все взвесить, пощупать. Альтернативы для меня: топовый логан, стоковый каптюр и средний полоседан. Корейцы идут лесом по ряду причин.

Ответить#
+2

800 тысяч для машины с такой трансмиссией — это перебор. Тогда бы вариатор поставили или 6 диапазонный автомат — тогда и 800 тысяч не жалко, но с АМТ5, которая работает хуже некуда — это перебор реально! АМТ5 — такая сырая разработка, что многие, кто всё же купил с этой «АКПП» машины пожалели вложенных денег и думают — зачем переплатили за такое откровенно сырое изделие!

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-2
Alexandr

«откровенно сырое изделие!» Откровенно тупой высер.

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+1
Alexandr

Согласен. Даже старая 4ступка Jatco, которую ставили на Калины и Гранты (и ставят на датсуны) в сравнении с РКП — верх совершенства. [у нас не ругаются].

Ответить#
-1
Сысой Сысуевич

Не сравнивай робот с гидротрансформатором, это разные коробки. Если брать роботы с одним сцеплением, то вазовский один из лучших, почти как автомат, да, сильно растянуты переключения, благодаря чему, как не странно вообще не дёрганый. Да, он для неспешной езды и динамику сильно крадёт, но если надо пошустрить есть, ручной режим.

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+1
Павел

Однодисковый робот — тупиковая технология, от которой уже отказались и французы, и немцы, и японцы (рено не в счет, РКП ставится только на бедных рынках). Но за неимением лучшего ВАЗ впаривает своим покупателям разработки уровня начала 00-х (когда эти роботы были популярны). Ничего лучше ХОРОШЕГО гидротрансформатора в природе нет. Пересядь с Лады с РКП на полоседан или рапид со старой доброй АКП (не с DSG) и все станет ясно.

Ужасы типа DP0/DP2/DP8 прошу не вспоминать.



У Альянса есть только один способ привлечь искушенного покупателя — ставить на Весту (а заодно и Альмеру) вариатор или 6-ступенчатый гидроавтомат.

Пусть версия с РКП останется как бюджетная, но вариатор нужен. Лично я готов доплатить.

Ответить#
0
Сысой Сысуевич

Про РКП и рынки, — германский рынок, бедный? У нас, не ругаются, повылезало на дороги общего пользования то, чему только велотренажёр возле ванной крутить и правая рука, всегда мобилкой занята. Вот маркет и рад, народ на «иглу» сажать

Ответить#
0
Виктор, нешариков

Если мсье не может отличить преселективную DSG с несколькими дисками от примитивной МКПП с актуаторами... Или статистику по продажам однодисковых РКП в Германии в студию. Пяток таких авто наберётся, все они вне топ-30

Ответить#
+1

К концу года может и лям просить будут

Ответить#
-1

Поржал. А чего не лям?

Теперь Степана универсала точно не будет, иначе тазик продаваться не будет...

Ответить#
-4
Николаевич Сергей

Раньше надо было ржать, когда Солярис больше миллиона стал стоить...

Ответить#
+5

Матвей, Ваш шеф уже извещал об этом:



«А теперь о самом главном. Когда мы готовили эту статью к публикации, цены были еще в стадии формирования. Несколько месяцев назад Николя Мор обмолвился, что универсал будет чуть дороже 800 тысяч рублей.



Поскольку по технической начинке универсал SW не отличается от седана (на наших иллюстрациях — машина с мотором 1.8), рискну предположить, что он будет продаваться за 620–800 тысяч рублей, в зависимости от силового агрегата и уровня оснащения. Верхняя планка на SW Cross может подняться до 850 тысяч рублей.



Посмотрим, сбудется ли мой прогноз. „

ссылка



Почему бы вам не озаглавить статью: „Точный прогноз эксперта За рулем“?



И по сути, и в пользу журнала.

Ответить#
+3

Это просто прекрасный заголовок! Ждем, когда в заголовке напишут «Новый Солярис будет стоить около 2 миллионов рублей» после того, как менеджмент Хёндэ в интервью расскажет, что Солярис в максимальной комплектации с ковриками и зимней резиной будет стоить 1 000 001 р.

Ответить#
+3

Интересно, сколько будет стоить базовый кросс универсал? Уже присматривался, а тут такие радости(

Ответить#
0
vladt1991

Вот в Авторевю пишут: «Цена же базовых универсалов, скорее всего, удержится в пределах 600 тысяч рублей. А за „кроссовые“ версии моделей Калина и Ларгус АвтоВАЗ сейчас берет по 35 тысяч. То есть, базовая Веста SW Cross, скорее всего, обойдется в 610–630 тысяч рублей.»

Ответить#
+3

Всего-то 800т.р и ты в клубе избранных.еы

Ответить#
-3

За 800 тыс. ее возьмут 5 челов. неправильная цена.

Ответить#
-4

а потом еще немного и еще немного и еще...Винни Пух))))

Ответить#
-5
Безымянный

И в итоге их будет 10:)

Ответить#
-4

Когда вышел седан тоже кричали что никто не возьмёт таз за 600.Реальность однако вышла совсем иной.Так что и этой машинке найдется свой покупатель.

P.S: : За рублем очередное дно пробивает такими заголовками.а ведь когда-то уважаемое издание было...

Ответить#
+5
А Алексей

Это та реальность, где ЛаЖа Веста седан сливает по продажам Рио, хоть тот и дороже?:)



ВАЗофилы такие ВАЗофилы:)

Ответить#
-8
А Алексей

Ни одно уважающее себя издание не позволило бы в комментариях к своим статьям твориться тому, что творится здесь) Сюда люди в 90% случаев заходят не почитать инфу, а поугарать над идиотом капланом. ЗР — типичный сартир)

В Авторевью бы этого болезного забанили бы через 15 минут, а тут... срамота)

Ответить#
+1
Безымянный

Так издание зарабатывает на этом сартире. Каплан если не работник туташный, то подарок судьбы для ЗР. Ведь чем больше комментариев, тем больше просмотров, а чем больше просмотров, тем дороже реклама.

Ответить#
+2
Безымянный

Думаю штатный сотрудник ЗР, ну или его как то прикармливают... ну там хлебушка подкинут, семечек отсыпят. Главное пальцы в клетку с ним не совать, а то укусит еще, а потом делай 40 уколов в живот!

Ответить#
0
Безымянный

Эк у безымянных одноразовых пукан пригорает — любо-дорого:)

Ответить#
-8

Если бы стоял вариатор вместо АМТ с одним диском, 800 было бы приемлимо.

Если вдруг появится вариатор, думаю, цена будет за 900.

Патриотов у нас мало на эти машины...

Ответить#
-3
Евгений Лукашин

ПАтриотов мало — ПУтриотов много.

Ну тех, которые себе не берут, но всем советуют, потому что проплачены.

Ответить#
-9

АР : базовая Веста SW Cross, скорее всего, обойдется в 610–630 тысяч рублей.

Ответить#
+6
Вайгач

А такие будут? Вроде говорили, что Cross будет только одна комплектация, самая топовая. А она имиджевая, значит стоить может сколько угодно.

Ответить#
0

Лол)) опять у аутиста обострение))) зарабатывает на новую порцию гамбургеров, жополицый)))

Ответить#
+7

ВАЗофилам не нравится правда:)

Забавно.

Ясно же, что изначально будет только супердорогой кросс, чтобы обобрать энтузиастов типа Сирожи Баронина. (Если он не фейк).

Полгода будут сливки собирать, потом выпустят средние комплектации. Тут уже будет веселее, но останется вопрос: если этот унивесрал размером с седан, то кому оно надо?

Седан дешевле, его и будут брать, скрипя скрепами.

А потом через год выйдет днище-эдишен, который и в случае с седаном вообще непонятно для кого делается.



По итогу — ни один ВАЗофил не может объяснить, чем унивесрал в случае Весты настолько лучше седана, насколько будет дороже:)



Ну же! Еще один шанс!

Вперед!

Ответить#
-9
Каплан Илья

>супердорогой кросс

— Люся, жги ещё:)

Ответить#
+5
. Catsoi

Катя, вы считаете, что 800+ для бракоВАЗика — это норм?

Ответить#
-6
Каплан Илья

Люся я считаю, что незачем пугать людей стоимость максимальной комплектации ...

Я может до сих пор в шоке от ЦЕНЫ Креты за 1350тр, но держу это при себе и стойчески переношу удары судьбы от жадного Хундая:)

Ответить#
+2

любую вазовскую машину можно назвать лютым кроссом, у них просвет всегда от 170, а вместо защитного пластика наклейте черную пленку)) даешь весту —универсал за 650тр народу)

Ответить#
+3

Да уж... Вам статьи надо писать не про 10 самых известных «разводок» гаишников, а про 101 разводку типа журналистов!)))

Ответить#
+5

Вопрос журналистам ЗР, а слабо было перед выходом нового Соляриса сделать такой заголовок: «Седан Hyundai Solaris будет стоить больше 1 000 000 руб.», а? )))

А потом так же дописать, что это мол в топовой комплектации.

Желтушненькая газетёнка стала.

Ответить#
+12

По мне так лучше 170-сильную Альфу Ромео Джульетту взять, дышать полной грудью и спать спокойно.

Ответить#
+1
робот

Ага! и во сне найти место где в провинции можно будет её обслуживать :)

Ответить#
+1
Demitrius

Чего её обслуживать, там всё просто. Слил-залил, открутил-закрутил, снял-поставил. На ней ездить надо и людей радовать. Хороший автомобиль на дороге — всегда праздник.

Ответить#
+1
робот

Альфа, которая не ломается, как идеальный мужчина/женщина: все верят, что они бывают, но никто не видел.

Ответить#
+1
Обыватель

Возьмите себе, будете видеть каждый день. Что мешает?

Ответить#
0
робот

Альфа, у которой в родственниках — жып шырокий? Уж лучше тру джульетту 77-го года с трансэкслом и карбами.

Многие альфисты считают последней альфой  —164, это при том, что она на половину фиат крома, а на другую — сааб-9000.

Фиат убил альфу., и теперь пытается воскресить, может, что и выйдет, но уже точно не альфа.

Ответить#
+1
Обыватель

Фиат и  сааба убил, чего так скромно? Попытается воскресить, может, что и выйдет, но уже точно не сааб.

Ответить#
0
робот

Убил, да так качественно, что все попытки его реанимировать провалились.

Ответить#
0

А когда можно будет купить за указанную цену солярис и рио универсал? Не эту повозку а-ля кроссовер, что продают да еще и дороже, а универсал.

Ответить#
+3

Цена конечно-космос!!!))))

Ответить#
-7

Ну шо с этими журналюгами поделать?) Если какой-нибудь проплаченный сабакоедный Ослярис, то со всех страниц прям сверкает цена от 399, ну или типо того!) А когда путевый Вазик, давай народ запугивать страшными цифрами!)) Что-то мне кажется, то ходовой, нормально упакованный Кросс, можно взять и за 600, плюс минус... А просто сарай, так вооще еще дешевле!

Зато сенсация! Аж от радости, один местный экземпляр, наверное оргазм испытал... Несколько раз подряд!)))

Ответить#
+7
Безымянный

Ну что я говорил, вон на сайте АР написали, что так стоить будет только Кросс с позолоченными колесами, а обычной 610!

Ответить#
+4

ну то, что больше 800 — это понятно! а меньше ли 900? )))

Ответить#
+1
Александр67

Как бы лям не было)))

Ответить#
-9

Итак, ВАЗофилы, ответите ли вы на этот раз на постоянно задаваемый мною вопрос: кому нужен ОвноВАЗик за 800+?



Сирожа? Ауу?

Вы свой Опель за столько не продадите никогда — придется распечатать заначку или кредитнуться, и при таком раскладе... точно ли вам нужен именно ВАЗик?



Кому нужна вообще ЛаЖа Веста унивесрал за 800+, если есть Ларгус в полтора раза дешевле?



ВАЗофилы? Ауу!

Добро пожаловать сливать:)

Ответить#
-17
Каплан Илья

баклан, перед тем как писать ерунду поезди на ларгусе и тогда поймешь в чем разница между ларгусом и вестой — это небо и земля!

Ответить#
+4
Александр67

Конечно! Ларгус — это Рено, а ЛаЖа Веста — распилооткатный глючный ВАЗик. Вот я и спрашиваю: кому он нужен при наличии Ларгуса?

Ответить#
-10
Александр67

Иди в [у нас не ругаются] дура!

Ответить#
-6
Каплан Илья

Ларгус кросс 665 тыс руб.

Веста кросс в аналогичной комплектации с 1.6 МТ будет стоить тысяч на 50–100 дороже, т.е. на 10%.

Учитывая, что риосолярис перевалил отметку 1 млн, Веста кросс за 800 с 1.8МТ — хорошее предложение.

Ответить#
+8
Demitrius

Дороговато конечно, тем более за эти деньги можно легко взять моноприводный Дастер и даже к полноприводному присмотреться ...

Ответить#
+3
. Catsoi

Преждевременно обсуждать цену на Весту кросс, когда цен то и нет :)

Если Веста кросс 1.8 в максималке будет 800, а дастер в минималке, то норм.

У дастера за 800 не то что полного привода нет, даже кондиционера нет и второй фронтальной подушки.

Ответить#
+3
Demitrius

может и хорошо, что второй подушки нет?

Ответить#
+1
Demitrius

Ну за 800 нет, а за 789 990 + 29 990 + 7 990 = 828тр уже есть:)

Ответить#
0
. Catsoi

В Весте кросс будет двиг 1.8 против 1.6 дастера, она легче, т.е. будет динамичней и экономичней.

Ну а когда будут объявлены комплектации и цены, мы скорее всего узнаем, что у неё также будут климат, круиз, боковые подушки, ESP, датчики дождя, света, нави, камера заднего вида, парктроник и всё это дешевле пустого дастера.

А чем лучше Дастер?

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+3
Demitrius

Нави? Который в Гранте стоит? Спасибо!!

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0
Безымянный

Ситигид (можно навител). Камера заднего вида. Громкая связь. Музыка с флешки, СД карты, телефона. Видео.

Что испугало то?

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0
Demitrius

Тем, что это кроссовер, а не лифтованная телега:)

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+1
. Catsoi

Очень хочется узнать в чём отличия кроссовера от «лифтованной телеги»? :)

Взяли платформу от логана, прилепили побольше колёсики, сделали кузов повыше и уже не телега?

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+1
Demitrius

Для кого?:))

Хоть кто-то из вас, долбоящеров, скажет мне, почему потенциальный покупатель Весты выберет унивесрал?

Седан же дешевле!

По вашей же логике то, что дешевле, то и лучше:))



(Правда, продажи более дорогого Соляриса и Рио, которому слила Веста седан говорят, что вы не правы, но вы уарямо отрицаете факты)



А факты таковы.



Седану Веста унивесрал Веста не конкурент — стоит дороже, косяки те же.

Ларгусу Веста унивесрал не конкурент — стоит дороже, объемом меньше, семиместной версии нет.



Так кто же этот неизвестный герой, готовый спонсировать ВАЗ из своего кармана, поверив демагогам и ВАзофилам?



Хоть намекните!)))))))

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-11
Каплан Илья

Веста кросс — красива, практична, хорошо оснащена и отличный клиренс.

Недавно довелось прокатиться на Ларгусе. Достаточно даже взглянуть на него чтобы понять — Весте кросс он не конкурент. Очень унылый внешний вид, выглядит чисто как коммерческий транспорт.

Мой прогноз — продажи будут и не хилые.

А что сейчас есть за 800 т.р. длиной от 4,4м, красивое, проходимое и хорошо оснащённое?

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+3
Каплан Илья

Тебя Люся не понять ...

То ты ругаешь Россию за любовь к седанам, то вдруг возбуждаешь ненависть к хетче-универсалам и предлагаешь все ездить в старом логане под названием ларгус ...

Ну дороже и дороже — пофиг. Не в разы все-таки. Кто залипнет — купит. А залипнуть есть от чего:)

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+4
. Catsoi

Катя, вы в сознании вообще?:))

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-9
Каплан Илья

Люся, я в отличии от тебя — не курю, не пью, не употребляю наркотики и не занимаюсь асоциальными связями:)

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+3
. Catsoi

Каплан пол сайта держит. +, — роли не играет. Ему доплачивать надо. Приличная сгущёнка нынче не дешёва

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+1
Виктор, нешариков

Он и так уже в монитор не влазит, со сгущенки от диабета сдохнет:)

Зачем такого желать?

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0
. Catsoi

Блин,! Штирлиц, это Вы?

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0
Demitrius

за 800тр веста..это нехорошее предложение)) хотя..

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+1
Ivanov Andrei

А что сейчас есть за 800 т.р. длиной от 4,4м, красивое, проходимое и хорошо оснащённое?

Я даже не спрашиваю какие ещё универсалы-аналоги есть.

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+2
Demitrius

Странно искать аналоги распилооткатному куску отстоя...

который к 45К пробега начнет рассыпаться.

Может, потому и агалогов нет, что хуже ВАЗа сделать сложно?:)



Кстати, Демагогиус, откуда вы знаете, что Веста хороша, если себе не то что унивесрал — седан не купили?)



Лицемитриус такой ВАЗолизатор:)

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-7
Каплан Илья

Признали что аналогов нет :)

Я тоже думаю что если выбор и есть, то небольшой.

Сандерик степвей? Длина 4м против 4,4м — не конкурент.

Конкурент фокус универсал, но заметно дороже и совсем пузотёр.

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+3
Demitrius

Лифан Х60 аналог. Универсал 4,41 м, 1,8л, 128 л.с., 178 мм клиренс, от 679 тыр в базе, за 850 тыр- оч. хорошая комплектация,есть вариатор.

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-6

Это аналог для тех, у кого нет аллергии на китайцев.

А Лифан даже сами китайцы у себя на родине не покупают.

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+3