Гаишник получил в качестве взятки 20 тонн асфальта

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС, который за взятку асфальтом согласился не составлять протокол об административном правонарушении. Все бы, может, и обошлось, если бы недобросовестный служитель закона не решился «кинуть» взяткодателя.

24 июля 2017 года в городе Кудымкар Пермского края 27-летний инспектор ДПС патрулировал улицы, на которых проводились ремонтные работы, и обнаружил, что один из нанятых муниципалитетом подрядчиков не оформил должным образом, с точки зрения безопасности, место проведения работ. Это нарушение подпадает под статью 12.34 КоАП РФ, предусматривающую штраф для юридических лиц в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Гаишник предложил дорожникам не составлять протокол, если те отгрузят ему в указанное место 20 тонн асфальтовой крошки. Представитель подрядчика и руководитель муниципального предприятия согласились с предложением инспектора и на следующий день привезли ему требуемое количество асфальта на сумму 12,5 тыс. рублей. Затраты на его доставку составили 3,2 тыс. рублей, и таким образом гаишник получил взятку на общую сумму 15,7 тыс. рублей.

После совершения «сделки» недобросовестный инспектор все-таки привлек подрядчика к административной ответственности. Дорожники в ответ обратились в Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю и рассказали там о случившемся.

Как сообщила вчера пресс-служба Следственного управления СК РФ по Пермскому краю, после проведения служебной проверки получивший взятку инспектор ДПС был уволен с работы, против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ за незаконное бездействие и получение взятки при исполнении. Максимальное наказание за такое правонарушение — восемь лет лишения свободы и штраф в размере 40-кратной суммы взятки.

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Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС