Показан первый белорусский электромобиль

В Белоруссии представлен электромобиль, созданный силами Национальной академии наук. Донором для него послужил китайский седан Geely SC7.

Национальная академия наук Белоруссии представила первый электромобиль, созданный в этой стране. Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой правительства республики, основой для него послужил китайский седан Geely SC7.

Электромобиль был показан на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН. За руль опытного образца сел заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко.

«Автомобиль динамичный, разгоняется хорошо. Давно езжу на автомобиле с автоматической коробкой передач. Разницы я не почувствовал: что едешь на А8, что на этой машине», — заявил по итогам пробной поездки Владимир Семашко.

Мощность электромотора равна 80 л.с., запас хода новинки от одной зарядки составляет 100–150 км. Однако с развитием производства литиевых аккумуляторов и суперконденсаторов запас хода должен увеличиться. При этом, по словам Семашко, в ближайшее время Белоруссия планирует наладить производство суперконденсаторов.

Кроме того, Белоруссия разработала зарядные станции для электромобилей Витязь. По словам Семашко, их можно устанавливать возле домов, супермаркетов, на стоянках. Зарядка от обычной бытовой электросети занимает 6 часов, а от 380-вольтовой первый белорусский электромобиль заряжается за 3–4 часа.

Освоить производство электромобилей в Белоруссии планируется в ближайшие три-четыре года. При этом производство может быть налажено на заводе «БелДЖИ», который собирает автомобили марки Geely для рынков Белоруссии и России.

С завода «БелДЖИ» в Россию поставляется, например, седан Geely Emgrand GT. С ним уже познакомился наш автор.

В прошлом году на московских улицах тестировался гибридный троллейбус белорусского производства. В ближайшие годы Москва планирует полностью перейти на электробусы, и завод «Белкоммунмаш» наверняка примет участие в тендерах на поставки таких машин.

Фото: пресс-служба правительства Белоруссии