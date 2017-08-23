Лишенный прав кемеровчанин «вешал» штрафы ГИБДД на жителя Лондона

Полиция Кемерова задержала водителя компактвэна Nissan Liberty с поддельными правами. Собственного, настоящего водительского удостоверения он лишился за езду в пьяном виде.

В интернете сейчас можно купить практически любой документ, от медицинской справки до диплома вуза. Разумеется, речь идет о подделках, за использование которых в России предусмотрена уголовная ответственность. 33-летний безработный кемеровчанин либо не знал, на какой риск идет, либо уж очень хотел ездить за рулем и приобрел в Сети поддельное водительское удостоверение на имя 26-летнего россиянина, уже длительное время проживающего в Лондоне. Собственных прав кемеровский водитель был ранее лишен за езду в состоянии алкогольного опьянения. С поддельными правами он совершил ряд нарушений ПДД, штрафы за них стали приходить лондонскому резиденту, в связи с чем тот обратился с жалобой в управление ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В полиции установили личность злоумышленника, дали ориентировку на Nissan Liberty экипажам ДПС, и те оперативно его задержали на проспекте Шахтеров в Кемерове, о чем сегодня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами». Также против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа», максимальное наказание по ней — шесть месяцев ареста.