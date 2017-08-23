Jaguar рассказал об обновленном F-Pace для России

Компания Jaguar представила кроссовер F-Pace 2018 модельного года, продажи которого начнутся у нас в ноябре этого года. У модели появились новые двигатели и оснащение, а сам он прибавил в цене.

Jaguar F-Pace

Автомобиль получил новое оснащение, а в его гамму вошли новые двигатели семейства Ingenium.

Так, Jaguar F-Pace получил три 2,0-литровые «турбочетверки»: бензиновые мощностью 250 и 300 л.с., а также турбодизель мощностью 240 л.с. Базовая версия по-прежнему будет оснащаться 4-цилиндровым двигателем мощностью 180 л.с.

Кроссовер получил обновленную информационно-развлекательную систему TouchPro с функцией Dual View, способной одновременно отображать разную картинку для водителя и пассажира. В то время как пассажир может смотреть на экране видео, со стороны водителя на экране отображается, например, карта навигационной системы.

Кроме того, у Ягуара F-Pace теперь новые системы безопасности. Среди них — Forward Traffic Detection, которая с помощью камер определяет объекты на дороге в условиях плохой видимости и информирует водителя о риске потенциального столкновения. Еще одна система получила название Forward Vehicle Guidance. На основании данных с камер и данных с передних парктроников она выводит на дисплей картинку с траекторией направления колес и дистанцией до ближайших объектов. Работает она на низких скоростях и, в первую очередь, призвана облегчить парковку.

Внешне кроссовер не изменился, но была обновлена цветовая палитра, а в списке опций появились 22-дюймовые легкосплавные колеса с 15 спицами от лимитированной версии First Edition. Версии с приставкой «S» в названии получат двухцветную обивку интерьера Light Oyster/Ebony.

Цены на кроссовер Jaguar F-Type нынешнего модельного года в России начинаются с отметки в 3 294 000 руб., однако нет сомнений, что после обновления большинство версий прибавят в цене.

В обновленной системе TouchPro появятся приложения от Яндекса: Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка и другие.

Руководство российского отделения Jaguar Land Rover летом рассказало о том, какие новинки компании нас ждут на российском рынке в ближайшее время.

Фото: Jaguar