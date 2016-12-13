УАЗ Хантер получил юбилейную спецверсию

В этом году внедорожник УАЗ Хантер празднует свой 45-летний юбилей. С момента запуска в производство в 1972 году под индексом УАЗ-469 он за все это время пережил, мягко говоря, эволюционные изменения. К памятной дате завод подготовил спецверсию внедорожника.

УАЗ Хантер, юбилейная серия

Легенде отечественного автопрома — 45! Производство его прародителя началось в Ульяновске в 1972 году. Модель постепенно эволюционировала, сменила в 1985 году индекс на УАЗ-3151, а в современном виде под именем Хантер производится с 2003 года. Специально к памятной дате Ульяновский завод подготовил лимитированную версию внедорожника.

Все отличия от обычных Хантеров у юбилейной версии ограничиваются окраской кузова: он окрашивается в серо-зеленый цвет, крыша — в глянцевый белый, а рамка лобового стекла, дверные надставки, крышка багажника и стойки окрашены в черный матовый. Также кроссовер получил 16-дюймовые колеса белого цвета. Сиденья обшиты прочной тканью с водоотталкивающей пропиткой.

УАЗ Хантер, юбилейная серия

У внедорожника неразрезные мосты «Спайсер», а также откидной задний борт, который может использоваться в качестве столика или для перевозки длинномеров.

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, на левом переднем крыле и в салоне размещены шильдики с порядковым номером автомобиля из юбилейной версии. Всего завод выпустит 469 экземпляров этого автомобиля.

УАЗ Хантер, юбилейная серия

Автомобили из спецсерии будут продаваться по цене 699 999 руб. Напомним, что базовая версия УАЗа Хантер стоит 619 000 руб.

В начале июля УАЗ объявил о самой масштабной отзывной кампании в своей истории. На сервисы было отправлено более 70 тыс. автомобилей, включая и Хантеры.

В прошлом году завод представил обновленную «буханку», то есть линейку классических коммерческих автомобилей.

Фото, видео: УАЗ