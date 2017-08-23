Ferrari рассекретила свою самую дешевую модель

Скудерия заочно представила одну из ключевых премьер сентябрьского автосалона во Франкфурте — купе-кабриолет Portofino. В модельном ряду Ferrari он придет на смену модели California T.

Нет сомнений, что Ferrari Portofino станет самым красивым автомобилем Франкфуртского автосалона — итальянцам в очередной раз удалось создать невероятно эмоциональный и утонченный образ, от которого невозможно отвести глаз. Название отсылает к одному из живописнейших портовых городков Италии — Портофино, расположенному в провинции Генуя.

По сравнению с предшествующей моделью California T габариты новинки изменились незначительно: длина — 4586 мм (плюс 16 мм), ширина — 1938 мм (плюс 28 мм), высота — 1318 мм (минус 4 мм), при этом производитель утверждает, что Portofino — полностью новая модель. В сущности, с Калифорнией Т ее роднит лишь силовой агрегат в составе 7-ступенчатого автомата и 3,9-литровой «битурбовосьмерки», да и то последняя подверглась ревизии: благодаря новым поршням, шатунам и системе выпуска мощность выросла с 560 до 600 л.с., крутящий момент — с 755 до 760 Нм. Время разгона до сотни сократилось с 3,6 до 3,5 с, максимальная скорость выросла с 316 до 320 км/ч.

Впервые на автомобилях Ferrari используется электроусилитель рулевого управления: разработчики уверяют, что благодаря ему удалось уменьшить передаточное отношение механизма на 7% и Portofino охотнее, чем California T, заныривает в повороты. Задний мост новинки снабжен электронно-управляемым самоблокирующимся дифференциалом E-Diff3, в подвеске — адаптивные амортизаторы с магнитореологической жидкостью.

В конструкции кузова (он, кстати, «похудел», правда, пока непонятно, насколько) не обошлось без фирменных аэродинамических «фишек»: по краям фар имеются вертикальные воздухозаборники, которые направляют набегающий воздух в колесные арки, а выходит он уже через передние крылья — эти хитросплетения позволяют уменьшить действующую на передок подъемную силу.

В салоне, выполненном по посадочной формуле 2+2, многие элементы напоминают прошлогоднюю 12-цилиндровую новинку Ferrari 812 Superfast, а главное отличие — 10,2-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы на центральной консоли. По сравнению с Калифорнией у Portofino значительно снижен уровень шума в салоне, в том числе при езде с открытым верхом, при этом звук выхлопа будет по-прежнему услаждать уши автогурманов.

О цене и старте продаж Ferrari Portofino будет, вероятно, объявлено на автосалоне во Франкфурте, который откроет свои двери для журналистов 12 сентября. В любом случае Portofino, как и California T, будет самым доступным, хотя и отнюдь не дешевым автомобилем в актуальной модельной линейке Ferrari.

В июле этого года фирма Ferrari первой в мире предложила 15-летнюю гарантию на автомобили.

Также в июле стало известно о том, что в модельном ряду Ferrari все-таки появится кроссовер.

В июне 3,9-литровый бензиновый мотор V 8 Ferrari взял главный приз в конкурсе International Engine of the Year 2017, он же признан победителем в номинациях «Лучший двигатель с рабочим объемом от 3,0 до 4,0 л» и «Лучший спортивный двигатель».

Фото: Ferrari