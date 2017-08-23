Грузовиками Scania можно будет управлять с мобильника

Scania и Ericsson разрабатывают технологию дистанционного управления грузовыми автомобилями и автобусами с использованием мобильных сетей пятого поколения.

Автономные технологии всем хороши, однако даже законопроекты, не говоря уже о принятых нормативно-правовых актах, во многих странах требуют возможности вмешаться в управление транспортным средством. В Scania решили, что грузовику или автобусу с полностью автономными технологиями не нужен водитель, который будет большую часть времени бездельничать, и решили разработать систему дистанционного управления транспортом.

Дистанционное управление необходимо, когда самоуправляемое транспортное средство попадает в неоднозначную ситуацию. Поэтому машинам и нужна резервная система ручного управления. В Scania совместно с телекоммуникационной компанией Ericsson работают над системой ручного дистанционного управления автономными транспортными средствами через мобильные сети 5G.

«Это решение — обходной маневр, который можно будет использовать, когда по техническим или законодательным причинам автономное вождение будет невозможно», — объясняет разработчик программного обеспечения в отделе исследований и разработок Scania Джимми Селлинг.

Резервная система может понадобиться, когда перед автомобилем возникает препятствие, которое он не может распознать и объехать, не нарушив правила дорожного движения. В таком случае грузовик или автобус останавливается и запрашивает помощь у оператора в диспетчерском центре. Человек берет на себя ответственность и отдает команду игнорировать ситуацию или взять управление автомобилем на себя.

Базовую станцию мобильной связи 5G установили в научно-исследовательском центре Scania, которая станет первой компанией, тестирующей компоненты перспективного стандарта. Scania первая компания, которой Ericsson в рамках программы сотрудничества доверит протестировать компоненты своей сети стандарта 5G.

Экспериментальная сеть на базе компонентов 5G обеспечивает надежную работу сети мобильной связи, значительно снижает задержки (до нескольких миллисекунд) и гарантирует высокую скорость передачи данных. Что еще важнее, технология 5G открывает новые возможности для реализации режимов прямого обмена данными между устройствами (device-to-device) и между устройствами и облаком (device-to-cloud). В применении к автономному транспорту это позволит перенести передачу данных между оператором и автомобилем в специально выделенную часть спектра частот. То есть дистанционно отдавать команды грузовику можно будет и с помощью смартфона или планшета.

Российский КАМАЗ также работает над беспилотным грузовиком. Ожидается, что он станет серийным в 2025 году.

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Фото: Scania