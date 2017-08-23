Audi вводит новую систему обозначения модификаций

Фирма Audi решила больше не указывать рабочий объем двигателей в обозначении своих моделей. Вместо него появятся две цифры, отражающие условный уровень мощности силовой установки.

Сейчас большинство автомобилей Audi маркируются так: первая буква (A, Q) и цифра (от 1 до 8) обозначают модель (семейство ТТ титульной цифры не имеет), за ними следуют две разделенные точкой цифры, указывающие на рабочий объем двигателя внутреннего сгорания, и буквы, обозначающие тип двигателя (например, 1.4 TFSI или 3.0 TDI), после чего указывается тип системы полного привода (если она есть) — quattro, ultra. В свете грядущей тотальной гибридизации и электрификации модельного ряда привязка обозначения модификации к рабочему объему ДВС окончательно утратит смысл, поэтому теперь две цифры (уже без точки) после названия модели будут указывать не рабочий объем, а условный уровень мощности. Обозначение типа силовой установки и типа системы полного привода сохраняются.

Вот как объясняет необходимость нововведений Дитмар Фоггенрайтер, член правления Audi AG, ответственный за маркетинг и продажи:

«Все более широкое распространение получают альтернативные технологии силовых установок, рабочий объем двигателя становится все менее важным для наших клиентов в плане оценки мощности и динамики автомобиля. Ясность и логика системы обозначений в соответствии с мощностью силового агрегата позволяет легко различать уровни производительности».

Первым новое обозначение модификаций примерит на себя флагманский седан Audi A8 последнего поколения: версия с 3-литровым дизелем мощностью 285 л.с. будет называться A8 50 TDI quattro, c 3-литровым бензиновым мотором мощностью 340 л.с. — А8 55 TFSI quattro. То есть новые цифры лишь косвенно связаны с реальной мощностью, но автолюбителей к этому уже приучили марки BMW и Mercedes-Benz, так что и клиенты Audi быстро адаптируются.

Обозначение 30 будет применяться для силовых установок мощностью от 110 до 130 л.с., 45 — для диапазона от 230 до 252 л.с., 70 — при мощности свыше 544 л.с. Всю продуктовую линейку в соответствии с новой системой обозначений перетряхнут к лету 2018 года. Среднемоторное семейство R8 и спорткары с литерами S и RS будут обозначаться по-старому, что указывает на их исключительное положение в модельном ряду.

Осенью прошлого года Audi переименовала свое спортивное подразделение quattro GmbH в Audi Sport GmbH, так что словом quattro теперь обозначаются только системы полного привода.

Фото: Audi