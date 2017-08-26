Паникер на Хонде разгромил элитный автосалон

Полиция американского города Белвью, штат Вашингтон, рассказала о ЧП в местном элитном мультибрендовом автосалоне. На его парковку ворвался мужчина на Хонде и начал крошить Роллс-Ройсы и Бентли. Ущерб составил около 500 тысяч долларов.

Инцидент произошел 13 августа по адресу 1882 136th Place NE примерно в половине девятого вечера по местному времени. Несколько свидетелей увидели, как на парковку расположенного здесь элитного автосалона въехал черный автомобиль Honda и начал таранить Роллс-Ройсы и Бентли. Это не было случайным ДТП: сидевший за рулем Хонды мужчина несколько раз отъезжал и вновь врезался в дорогую технику.

Полиция на вызов отреагировала быстро и задержала злоумышленника на месте преступления: им оказался 32-летний житель Сиэтла, находящегося на противоположном от Белвью берегу озера Вашингтон. Свою агрессию он объяснил плохим самочувствием — якобы был не в себе, не спал три дня и испытал приступ панической атаки. Полицейские заключили погромщика под стражу, ему предъявлено уголовное обвинение в злонамеренном причинении вреда 1-й степени.

На фотографиях, опубликованных в блоге полицейского департамента Белвью, видны два поврежденных автомобиля — купе Bentley Continental GT Speed и Rolls-Royce Wraith. Вмятины на них, конечно, заметные, но не сказать, чтобы фатальные. Тем не менее владелец автосалона поспешил заявить, что восстановлению машины, скорее всего, не подлежат, а стало быть, его бизнесу нанесен ущерб в размере полумиллиона долларов.

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Фото: Bellevue Police Department