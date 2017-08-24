Volkswagen представил свой самый дешевый кроссовер

Volkswagen рассекретил T-Roc — самый маленький кроссовер в гамме марки. Представители компании говорят, что новая модель ни много ни мало открывает новую страницу в истории Фольксвагена.

Volkswagen T-Roc

В Volkswagen слишком долго «заряжали»: большинство конкурентов уже имеют в своей гамме компактные кроссоверы: Opel Mokka, Renault Captur, Peugeot 2008 расходятся на европейском рынке как горячие пирожки.

Но, вероятнее всего, ожидание стоило того: рассекреченный компактный T—Roc превзошел все ожидания. Похоже, дизайнерам компании развязали руки, и они оторвались на этой модели, сделав ее самой эмоциональной в линейке автомобилей из Вольфсбурга.

Трехмерная радиаторная решетка, фары, не повторяющие по форме ни одну другую модель Volkswagen, широкие задние стойки с обратным наклоном, расширенные крылья, дневные светодиодные огни, которые стали частью окантовки воздухозаборников в переднем бампере, хромированные полоски, которые придают кузову купеобразный силуэт… В лексиконе Volkswagen появилось слово «персонализация»: для T—Roc предлагается двухцветная окраска: четыре варианта для крыши и десять для основной части кузова.

Интерьер по своей архитектуре пересекается с другими новыми моделями марки, но назвать его скучным или консервативным не поворачивается язык. Все благодаря цветным вставкам в цвет кузова, заметно оживляющим салон, и центральной консоли, развернутой к водителю.

Volkswagen T-Roc

У Volkswagen T—Roc есть большое преимущество перед конкурентами: широкий выбор оснащения. Здесь и новые информационно-развлекательные системы с экранами от 6,5 до 8 дюймов, и опциональная виртуальная приборная панель на базе широкоформатного дисплея: она может выводить шкалы приборов, карту навигации или все вместе одновременно. В опциях здесь также 2-зонный климат-контроль, панорамная крыша, активный круиз-контроль, автопарковщик, камера заднего вида, система бесключевого доступа и многое другое. Причем уже в базовом исполнении кроссовер будет иметь системы слежения за разметкой и аварийного автоматического торможения перед препятствием с функцией распознавания пешеходов.

В компании говорят, что этот кроссовер не только стильный, но и практичный. В пятиместной конфигурации объем багажного отсека равен 445 л, а если сложить спинки второго ряда сидений, то он увеличивается до 1290 л.

Volkswagen T-Roc

Volkswagen T—Roc будет доступен в двух исполнениях: Sport и Style, которые различаются передними сиденьями (в первой версии у них более развитая боковая поддержка), элементами отделки и колесными дисками. В следующем году на рынок должна выйти еще и версия R—Line с агрессивным аэродинамическим пакетом.

На европейском рынке кроссовер будет доступен с тремя бензиновыми двигателями и тремя турбодизелями. Первые представлены турбомоторами объемом один (115 л.с.), 1,5 л (150 л.с.) и 2 л (190 л.с.), а турбодизели имеют объем 1,6 л (115 л.с.) и 2 л (150 и 190 л.с.). Топовые версии доступны исключительно с роботизированной коробкой DSG7. Полный же привод доступен только для версий с двигателями мощностью 150 и 190 л.с.

Volkswagen T-Roc

Появится ли Volkswagen T—Roc в России — большой вопрос. В Европе цены на новинку будут стартовать примерно с 20 тыс. евро. В России это сделает машину неконкурентоспособной: у нас бал правят «бюджетники», такие как Hyundai Creta и Renault Duster.

У Volkswagen будет еще один маленький кроссовер. Через несколько лет компания представит модель T-Track, предназначенную для рынков развивающихся стран.

Volkswagen T-Roc производится на заводе в Португалии. На конвейере он сменил трехдверку Scirocco, которая стала частью автомобильной истории.

Volkswagen

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