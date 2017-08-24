Рассекречен облик нового Suzuki Jimny

Снимки сделаны на закрытой дилерской презентации. В производство Suzuki Jimny нового поколения будет запущен весной 2018 года.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Suzuki > Jimny

Как видно из слайдов дилерской презентации, дизайнеры постарались сохранить угловатый и мужественный образ маленького культового внедорожника. Размеры если и изменились, то незначительно — на первый взгляд можно лишь предположить, что автомобиль стал немного шире, а салон, соответственно, просторнее.

Квадратно-гнездовой, нарочито утилитарный стиль сохранился и в оформлении панели приборов, но в верхней части центральной консоли теперь неизбежный сенсорный экран мультимедийной системы.

О технической начинке официальных сведений нет, но западные СМИ со ссылкой на собственные источники говорят о том, что Jimny сохранил рамную конструкцию, неразрезные мосты и понижающую передачу. Ревизии подверглась лишь система полного привода: если сейчас у Jimny передок подключается жестко и режим полного привода годится только для езды по снегу и бездорожью, то внедорожник нового поколения получит более универсальную вседорожную систему постоянного полного привода. Но что у него будет между осями, дифференциал или муфта, пока неизвестно.

Базовым двигателем станет 1-литровая «турботройка» Boosterjet мощностью 111 л.с., в Японии наверняка предложат еще более крохотный наддувный агрегат объемом 0,7 л и мощностью 64 л.с., а на консервативных рынках Jimny будет продаваться с 1,2-литровым четырехцилиндровым атмосферником мощностью 90 л.с.

В Японии производство нового Jimny должно стартовать в мае следующего года, но его официальная презентация может состояться уже в конце октября этого на Токийском автосалоне.

Наверняка новый Jimny появится и в России, а цена, очевидно, вырастет: сейчас внедорожник в базовой комплектации JLX с 1,3-литровым 85-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКП стоит у нас 1 145 000 рублей.

  • Недавно японские студенты превратили Suzuki Jimny в шестиколесную машину по мотивам вездехода Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6.
  • Осенью прошлого года Suzuki представила лимитированное исполнение Shinsei вседорожника Jimny, напомнившее покупателям об исторических корнях легендарной машины.

Рассекречен облик нового Suzuki Jimny

Фото: carscoops.com, motoring.com.au

Рассекречен облик нового Suzuki Jimny
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Отзывы о Suzuki Jimny

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Комментарии (9)

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Не хочу никого обижать, но это какое-то стало у...е для [у нас не ругаются]! Совсем не составляет впечатление настоящей машинки, фальшивая насквозь!!!

Обычная Нива трехдверка на порядок симпатичнее, без этой толерастни, да и дешевле разов в пять!)

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0

Срисовали бы уж полностью с Ренегата и не стеснялись. Всё равно с папой ФИАТом в хороших отношениях. Кучу бабок совсем недавно на SX4, то бишь FIAT Cedici, заработали.

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0

...для двоих больше и не надо...новая 6-ступенчатая АКПП очевидно снизит расход...на техгоршочник независимую и Allgrip Pro 4×4 для асфальта и бугорков, для крутых каков — мосты, Part —time и атомсферник — было бы наверное верное решение...еще бы сделали быстросъемные подвижные на салазках задние два кресла...как-то так...

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0

Последний из могикан?

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Патриоту капец.

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Каплан Илья

Крошка Jimny — убийца Патриота?

Звучит как очередной убийца iPhone :)

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Demitrius

Да, Демагогиус:)

Соавнить гробоУАЗ с Айфоном даже Едрунид не догадался, боаво!)))

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0
Каплан Илья

Ты че через раз букву «Р» не выговариваешь?

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еще страшнее, чем был. но хоть просторнее немного.

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