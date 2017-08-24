Рассекречен облик нового Suzuki Jimny

Снимки сделаны на закрытой дилерской презентации. В производство Suzuki Jimny нового поколения будет запущен весной 2018 года.

Как видно из слайдов дилерской презентации, дизайнеры постарались сохранить угловатый и мужественный образ маленького культового внедорожника. Размеры если и изменились, то незначительно — на первый взгляд можно лишь предположить, что автомобиль стал немного шире, а салон, соответственно, просторнее.

Квадратно-гнездовой, нарочито утилитарный стиль сохранился и в оформлении панели приборов, но в верхней части центральной консоли теперь неизбежный сенсорный экран мультимедийной системы.

О технической начинке официальных сведений нет, но западные СМИ со ссылкой на собственные источники говорят о том, что Jimny сохранил рамную конструкцию, неразрезные мосты и понижающую передачу. Ревизии подверглась лишь система полного привода: если сейчас у Jimny передок подключается жестко и режим полного привода годится только для езды по снегу и бездорожью, то внедорожник нового поколения получит более универсальную вседорожную систему постоянного полного привода. Но что у него будет между осями, дифференциал или муфта, пока неизвестно.

Базовым двигателем станет 1-литровая «турботройка» Boosterjet мощностью 111 л.с., в Японии наверняка предложат еще более крохотный наддувный агрегат объемом 0,7 л и мощностью 64 л.с., а на консервативных рынках Jimny будет продаваться с 1,2-литровым четырехцилиндровым атмосферником мощностью 90 л.с.

В Японии производство нового Jimny должно стартовать в мае следующего года, но его официальная презентация может состояться уже в конце октября этого на Токийском автосалоне.

Наверняка новый Jimny появится и в России, а цена, очевидно, вырастет: сейчас внедорожник в базовой комплектации JLX с 1,3-литровым 85-сильным двигателем и 5-ступенчатой МКП стоит у нас 1 145 000 рублей.

Недавно японские студенты превратили Suzuki Jimny в шестиколесную машину по мотивам вездехода Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6.

Осенью прошлого года Suzuki представила лимитированное исполнение Shinsei вседорожника Jimny, напомнившее покупателям об исторических корнях легендарной машины.

Фото: carscoops.com, motoring.com.au