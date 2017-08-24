Cadillac привезет в Россию самый большой седан

Представители российского отделения концерна General Motors пообещали привезти к нам флагманский седан CT6.

Cadillac CT6

Cadillac — одна из двух марок концерна General Motors, оставшаяся на российском рынке. Мало того, даже само представительство американской компании трансформировалось из General Motors C.I.S. в «Кадиллак Россия». Поэтому вполне логичным стало объявление о том, что до конца года на нашем рынке появится флагманский седан бренда Cadillac CT6. Об этом заявили представители компании на открытии дилерского центра в Нижнем Новгороде.

Никакой дополнительной информации о том, с какими моторами и в каких комплектациях доберется до нас Cadillac CT6, нет. Информация о модели отсутствует и в базе Росстандарта, а значит, модель еще не получила Одобрение типа транспортного средства.

На американском рынке Cadillac CT6 предлагается с тремя двигателями: 2,0-литровым турбированным (265 л.с.), 3,6-литровым атмосферным V6 (335 л.с.) и топовым 3,0-литровым мотором с двойным турбонаддувом (404 л.с.). Единственный из седанов Cadillac, доступных у нас, предлагается с первыми двумя силовыми агрегатами (спортседан CTS-V с 6,2-литровым мотором не в счет). Так что, логично предположить, что и CT6 будет доступен у нас с 2,0-литровой «турбочетверкой» и атмосферным 3,6-литровым мотором. Причем с базовым мотором седан будет поставляться в заднеприводной версии, а с более мощным — с полноприводной трансмиссией и полноуправляемым шасси. А вот с 3,0-литровым мотором, с которым CT6 продается в Европе, в России машина будет недоступна.

Cadillac CT6

Конкурировать по ценам с представителями «большой немецкой тройки» (Audi, BMW и Mercedes-Benz) Cadillac CT6 тоже вряд ли сможет: цена наверняка перевалит за отметку в 3,5 млн руб. Зато «американец» будет богато оснащен. Комплектаций, вероятнее всего, предложат две: одна, в которой есть все, и вторая, в которой есть все «и еще немножечко».

Гибридный Cadillac CT6, который у нас вряд ли появится, поставляется в Северную Америку из Китая.

Cadillac пересмотрел свою продуктовую стратегию и решил сосредоточиться на кроссоверах. В следующем году американская марка представит конкурента BMW X1, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA.

Фото: Cadillac